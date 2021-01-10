​Korona aşısında ikinci doz ikinci partide

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’a karşı önümüzdeki günlerde başlatacağı aşılama harekatında hastane hastane aşılama odaları gibi fiziki hazırlığın yanı sıra uygulama planına da son şeklini verdi. Çin’den 30 Aralık’ta ulaşan 3 milyon dozluk ilk grup aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarındaki 14 günlük analiz sürecinde son saatlere giriliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından “Acil Kullanım Onayı” verilerek enjeksiyon başlayacak.
3 MİLYONA İLK DOZ
- Uygulamanın yol haritası çerçevesinde 3 milyon doz 1.5 milyon kişiye değil üç milyon kişiye ilk doz olarak uygulanacak. Antikor oluşumu için öngörülen 28 gün sonra ise bu kişilere Çin’den şubat ortasında ulaşması beklenen ikinci parti aşılardan ikinci doz yapılacak. 4 aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak Kovid-19 ile birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri vatandaşlara, polislere uygulanacak.