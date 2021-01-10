Koronavirüs Korona aşısında ikinci doz ikinci partide
BİLİMSEL GELİŞMELER

​Korona aşısında ikinci doz ikinci partide

Korona aşısında ikinci doz ikinci partide

Çin’den alınan koronavirüs aşılarının uygulama yöntemi netleşti. Yol haritasına göre, ilk partideki üç milyon aşı, üç milyon kişiye ilk doz olarak vurulacak. Bu kişilere ikinci doz ise şubat ortasında ikinci sevkiyatla gelecek aşılarla yapılacak. 30 Aralık’ta Türkiye’ye ulaşan ilk aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarındaki 14 günlük analiz sürecinde son saatlere girildi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’a karşı önümüzdeki günlerde başlatacağı aşılama harekatında hastane hastane aşılama odaları gibi fiziki hazırlığın yanı sıra uygulama planına da son şeklini verdi. Çin’den 30 Aralık’ta ulaşan 3 milyon dozluk ilk grup aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarındaki 14 günlük analiz sürecinde son saatlere giriliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından “Acil Kullanım Onayı” verilerek enjeksiyon başlayacak.

Aşı odaları hazır
GÜNDEM
Aşı odaları hazır

3 MİLYONA İLK DOZ

  • Uygulamanın yol haritası çerçevesinde 3 milyon doz 1.5 milyon kişiye değil üç milyon kişiye ilk doz olarak uygulanacak. Antikor oluşumu için öngörülen 28 gün sonra ise bu kişilere Çin’den şubat ortasında ulaşması beklenen ikinci parti aşılardan ikinci doz yapılacak. 4 aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak Kovid-19 ile birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri vatandaşlara, polislere uygulanacak.
Abone Ol Google News
Dört oyuncuyu açıkladı

Dört oyuncuyu açıkladı

Fatih Terim transfer etmek istediği oyuncuları söyledi.
Galatasaraydan farklı galibiyet

Galatasaray'dan 'farklı' galibiyet

​Sarı kırmızılılar sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi.
Diyalog için hazırız

Diyalog için hazırız

​Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye iyi niyet hamlesi.
Umudun adı Türkiye

Umudun adı Türkiye

Okyanusun ortasındaki vatandaşına ilaç ulaştırdı.
Geleceğimizi<br>Avrupa'da görüyoruz

Geleceğimizi
Avrupa'da görüyoruz

Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü.

​Gençlerbirliği'nin 23 yaşındaki kalecisi maça damga vurdu.

Düşüş sürüyor

Düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Her türlü<br>tedbiri alıyoruz

Her türlü
tedbiri alıyoruz

SMA Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.
Tarihi galibiyet

Tarihi galibiyet

​Schalke, ligde 30 maç sonra kazandı.
'Vallahi<br>drift atmadım'

'Vallahi
drift atmadım'

​Görüntüler ortaya çıkınca araca el konuldu.
Yollar ayrılıyor

Yollar ayrılıyor

​Göztepe'de İlhan Palut takımla vedalaştı.

​Başkan ve Sumudica'dan birbirlerine sert sözler.
İstanbul'da<br>hareketli dakikalar

İstanbul'da
hareketli dakikalar

Havaya ateş açıp kaçtılar köprüde yakalandılar.
Dehşete<br>düşüren görüntü

Dehşete
düşüren görüntü

Sokak ortasına atarken yakalandılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.