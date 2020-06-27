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Koronavirüs Korona umurlarında değil İstanbulda yine asker eğlencesi, yine sosyal mesafe sıfır
TÜRKİYE

Korona umurlarında değil: İstanbul'da yine asker eğlencesi, yine sosyal mesafe sıfır

Korona umurlarında değil: İstanbul'da yine asker eğlencesi, yine sosyal mesafe sıfır

Sağlık Bakanlığı'nın tüm uyarılarına rağmen asker uğurlama törenleri son bulmuyor. Son olarak

İstanbul’da asker eğlencesi sonrası bir araya gelen onlarca kişi koronavirüs salgınına rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüse rağmen asker eğlencesi düzenleyen grup sosyal mesafe kurallarının hiçe saydı.
Koronavirüse rağmen asker eğlencesi düzenleyen grup sosyal mesafe kurallarının hiçe saydı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında normalleşme süreci başlasa da gerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerekse bilim insanlarından vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarılar geliyor. Özellikle büyükşehirlerde yapılan asker uğurlamalarında bu uyarılar dinlenilmiyor.

İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler: Böyle asker uğurlaması olmaz
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Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarından asker uğurlama merasimi yapmak isteyen kişiler, trafikte konvoy oluşturdu.
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Otomobillerden sarkan kişiler, yüksek sesle müzik dinledi. Akıcı olan trafikte tehlikeli hareketler yapan konvoydaki sürücüler, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerim canlarını tehlikeye attı.
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Konvoydaki bir kadın seyir halindeki araçtan tehlikeli bir şekilde sarkarak askere uğurlayacakları kişi ile sarılıp cep telefonu ile selfi çekildi.
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Konvoyun en arkasında bulunan sürücüsü trafikte seyir halindeyken otomobil ile ani hareketler yapıp araçlardan sarkanların canını tehlikeye attı. Bir süre daha trafikte seyreden konvoy daha sonra gözden kayboldu.
İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler: Böyle asker uğurlaması olmaz
Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfi çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.

Yasağa rağmen horon teptiler

İstanbul Arnavutköy’de kaydedilen görüntüler “bu kadarına da pes” dedirtti. Düzenlenen asker eğlencesinde bir araya gelen onlarca kişi, sosyal mesafe kuralını adeta hiçe saydı. Toplu organizasyon yasak olmasına rağmen toplanan grup üyeleri, önce el ele halay çekti. Daha sonra ise horon tepti.

Asker uğurlamasında tedbirlere rağmen sosyal mesafe ortadan kalktı
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Asker uğurlamasında tedbirlere rağmen sosyal mesafe ortadan kalktı
Adana'da asker uğurlaması nedeniyle otogarda oluşan kalabalığın önlenmesi için vatandaşlar, kontrollü şekilde içeriye alınıyor. Sadece askere gidecek gençler ve aile bireyleri içeriye alınmasına rağmen, küçük çaplı kalabalıkların oluştuğu peronlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.
  • Onlarca davetlilerden sadece bir kaçının maske taktığı görüntülendi. Yaklaşık bir saat süren asker uğurlama eğlencesi daha sonra sona erdi. Tüm bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'da asker uğurlamasında magandalar yol kapattı
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İstanbul'da asker uğurlamasında magandalar yol kapattı
İstanbul'un Pendik ilçesinde asker uğurlaması yapan bir grup maganda yolu trafiğe kapattı. Daikakalarca yolu trafiğe kapatan magandalar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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