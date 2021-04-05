68 il kırmızıya boyandı

Türkiye, koronavirüste 45 bin vakalarını görürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık illere göre 100 bin kişide görünen son vaka risk haritası tehlikenin daha da arttığını gözler önüne serdi. 27 Mart-2 Nisan haftasını kapsayan ve mavi ilin kalmadığı haritada tek sarı il Şırnak. Turuncu il sayısı 12 olurken kırmızı il sayısı 68’e yükseldi. Denizli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Van kırmızı olmayan büyükşehirler. Bir dönem mavi kategoride bulunan Uşak ise kırmızıya yaklaşıyor. Bakan Koca’nın açıkladığı son haritada dikkat çeken detaylar şöyle:

İSTANBUL 600’E DAYANDI

İllere göre haftalık korona vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 591,45, Ankara’da 272,79, İzmir’de 218,88 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına rastlanan şehir oldu.

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5 BÜYÜKŞEHİR KIRMIZI DEĞİL

İlk açıklanan haritada mavi olan illerde de vaka yükseliyor. Son haritaya göre Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu iller sarı kategoride yer aldı. Yine açıklanan haritaya göre, Denizli, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Van kırmızı olmayan büyükşehirler arasında. Nüfusu 100 binin altında olan iller arasında 100 bin kişide en çok vaka 244.17 ile Bayburt’ta görüldü. Nüfusu 142 bin 792 olan Kilis’te 385.88, vakanın görülmesi dikkat çekti.

Bölge bölge son durum

-Marmara Bölgesinde en fazla vaka 591.45 ile İstanbul’da görünürken, en az vaka 241.98 ile Sakarya oldu.

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-Karadeniz Bölgesinde en fazla vaka 678.72 ile Samsun’da görülürken en az vaka çıkan şehir 164.60 ile Artvin.

-Ege Bölgesinde İzmir 218.88 ile en fazla vaka görülen şehir. Bölgede Denizli 84.72 ile en az vaka görülen il.

-Akdeniz Bölgesinde ise Osmaniye 316,47 vaka ile ilk sırada. 92.85 ile Burdur en az kovid görülen şehir.

-Güneydoğu Anadolu da Kilis 385.88 ile en fazla vakaya sahip. 23.43 ile Şırnak bölgede en az vaka çıkan şehir.

-Doğu Anadolu ise en az vaka 36,72 ile Hakkari’de çıktı. 373.87 ile Malatya en fazla görülen il oldu.

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-İç Anadolu da ise en az vaka 158,00 ile Kırşehir olurken, en fazla vaka görülen şehir ise 426.17 ile Konya oldu.