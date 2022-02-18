Maske için yeni kurallar yolda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede yeni yol haritasının önümüzdeki hafta kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Koca, “Maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak.” dedi.

Eylül 2020’de ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmişti. Benzer yasak dünyanın birçok yerinde uygulandı. Ancak hafif semptomlara sahip Omicron varyantının baskın hale gelmesi ve aşılama oranlarının artmasıyla birçok ülkede maske takma zorunluluğu son buluyor. T

ürkiye’de de iki doz aşılamanın yüzde 85’e ulaşması, hastalığın hafif seyretmesi ve vaka sayılarında düşüş beklentisi dolayısıyla ‘Maske kalkacak mı?’ sorusu gündem oldu.

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YATIŞLAR AZALDI

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki çarşamba günü salgınla mücadelede gelinen noktanın ve bundan sonra yapılması gerekenlerin ifade edileceği bir basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.

Koca, “Geçen hafta sonu itibarıyla vakalar pik yaptı. Önümüzdeki günlerde daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TURKOVAC 81 İL’E DAĞITILIYOR

Koca, “Bundan böyle hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini takarak kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye müracaat ederek test yapılsın. Maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım.” şeklinde konuştu.

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Turkovac’ın 81 ildeki devlet hastanelerine sevkiyatının başlayacağını bildiren Koca, “Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler dahil olmak üzere bütün devlet hastanelerinde Turkovac uygulaması başlayacak. Aile hekimlerine de zannediyorum iki hafta sonra dağıtılmış olur.” dedi.

65 yaş üstüne Kovid ilacı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedavisinde ‘molnupiravir’ etken maddeli ilacın kullanımına başlandığını hatırlattı. Koca, “Bu ilacı şimdilik 65 yaş üstüne, kronik hastalara ve risk taşıyanlara veriyoruz. Bu yaş grubunun Kovid-19 tedavisinde erken dönemde molnupiravir kullanmaları önemli.” dedi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri, ev ev dolaşarak molnupiravir etken maddeli antiviral Kovid-19 ilacını izolasyondaki hastalara veriyor. Ekipler tarafından aranan astalara ilacın kendileri için tanımlandığı bilgisi iletiliyor.