​Maskelere sıkı denetim​ Maskelere sıkı denetim Tıbbi maskelerde koruyuculuk oranını yüzde 90’lardan yüzde 98’e kadar çıkartan meltblown malzemeyi kullanmadıkları halde piyasaya bu etiketle sunulan ürün ve firmalara karşı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu, sıkı bir denetim getiriyor.

Yasemin Asan 06 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 06 Nisan 2021, 05:11 Yeni Şafak