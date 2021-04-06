​Maskelere sıkı denetim​

Tıbbi maskelerde koruyuculuk oranını yüzde 90’lardan yüzde 98’e kadar çıkartan meltblown malzemeyi kullanmadıkları halde piyasaya bu etiketle sunulan ürün ve firmalara karşı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu, sıkı bir denetim getiriyor.
- Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekler Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, vatandaşı kandıran sahtekarlara bakanlığın dur diyecek olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Delikanlı, “Vatandaş mutlak suretle kutu üzerinde yer alan barkod numarasından ÜTS (ürün takip sistemi) aplikasyonu kamerasından ürünü okutup kaydı var mı diye kontrol etmeli, gerekirse yine aynı aplikasyondan şikayet butonunu kullanarak içeriği başka olan malları şikayet etmeli” şeklinde konuştu.