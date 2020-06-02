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TÜRKİYE

Milyonları eve kapatan ağır travmadan sonra günlük hayata ilk adım: Merhaba yeni hayat

Türkiye 2,5 aylık aranın ardından dün normalleşme sürecine girdi. Şehirlerarası yolculuk kısıtlaması bitti. Uçak ve otobüs seferleri başladı; kafe ve restoranlar, kreşler, anaokulları ve müzeler kapılarını açtı. Şehirler hareketlense de Kovid-19 tehlikesi geçinceye kadar hayat maske, mesafe ve daha fazla hijyen ile devam edecek.

Osman Özgan Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Mısır Çarşısı
Mısır Çarşısı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin kaldırılmasıyla dün kontrollü normalleşme süreci başladı. Vatandaşlar uzun bir aranın ardından dün sabahın erken saatlerinde iş yoluna koyulunca trafikte yoğunluk meydana geldi. Yargıda uzun süredir devam eden esnek çalışma uygulaması dün sona erdi. Hakim ve savcılar mesaiye başladı. 300’ü aşkın müze ve ören yeri 74 gün sonra ziyaretlere açıldı.

KAFE VE RESTORANLARA İLK MÜŞTERİ

21 Mart’tan itibaren oturma alanları kapatılan ve sadece paket servise izin verildiği için bir kısmı kepenk kapatan restoran ve kafeler, normalleşme süreciyle müşteri kabul etmeye etti. Kadıköy Bağdat Caddesi, Üsküdar Salacak ve Ataşehir İçerenköy’deki restoran ve kafeler normalleşme hazırlıkları çerçevesinde dezenfekte edildi. Oturma düzenleri de değiştirilen iş yerleri yeniden canlanacakları günleri bekliyor. Ataşehir İçerenköy’de kıraathanesine bulunan Zekeriye İleri, “Günler sonra kahveler açıldı, çok memnun oldum. Kurallara uygun olarak açtık, sosyal mesafe kuralı uyuyoruz” diye konuştu. Bu arada bazı vatandaşların Üsküdar Sahili’nde balık tuttuğu gözlendi.

ESNAFTA İLK GÜN HEYECANI

Avrupa Yakası’nda da kontrollü normale dönüşün ilk gününde esnafın heyecanlı olduğu gözlendi. Şirinevler, Yenibosna ve Eyüp’te birçok esnaf da dükkanlarını açtı. Bahçelievler’de lokanta işleten Muhammet Yıldırım, dükkanının 2 aydan daha fazla kapalı olduğunu ve uyanır uyanmaz lokantasının açmak için evden çıktığını söyledi. Bu arada, Taksim ve çevresinde yağış nedeniyle sakinlik hakim olurken, Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve sahil şeridinde vatandaşlar yürüyüş yaptı. Yağışın da etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu devam ediyor.

METROBÜSTE YIĞILMA

Yeni Şafak ekibi de İstanbul’da normalleşmenin ilk gününde yaşananları takip etti. Yeni normalinin ilk gününde İstanbullular Metrobüs hatlarının azlığından yakındı. Yolculardan Mustafa Yılmaz, “Metrobüsler çok dolu herkes dip dibe duruyor” dedi.

Benden mutlusu yok!

Normalleşme ile şehirler hareketlense de Kovid-19 tehlikesi geçinceye hayat maske, mesafe ve daha fazla hijyen ile devam edecek.

İstanbul’un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi’ndeki kimi kafe ve restoranlar müşterilerini kabul etmeye başladı. Yeni normalin ilk gününde İstiklal Caddesi’nde bir kafeye gelen Raşit Özdemir, “Özlemişiz aslında. Kahvaltımızı yaptık, çayımızı içtik. Tüm önlemleri almış durumda mekanlar. Ateş ölçerle gelen insanların ateşi ölçülüyor. Sosyal mesafe de korunduğu için herhangi bir sorun olacağını düşünmüyo rum” dedi. Bir vatandaş da “Ben her sabah 8-8.30’da işime gidip geliyorum. Her sabah da burada kahvemi içerim. 2 buçuk aydır gelemiyor dum. Bugün (dün) geldim kahvemi içtim. En mutlu insan benim” ifadelerini kullandı.

Terminale akın

Esnaflar dualarla dükkanlarını açtı.

İstanbul’dan başka illere gitmek isteyen vatandaşlar da Bayrampaşa Otogarı’na akın etti. Uzun süredir ıssız kalan otogar, tekrardan hareketlendi. İstanbul’dan Anadolu’ya doğru sabah saatlerinde araç yoğunluğu yaşandı. İzmit’te de şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali ile TEM Otoyolu İzmit geçişinde yoğunluk yaşandı. İzmit Bekirdere Rampası başta olmak üzere, Dilovası Rampası, Hereke geçişlerinde Ankara istikametine doğru yoğunluk oluştu.

Ciğerle başlangıç

Diyarbakır’da koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin ilk gününde vatandaşlar, tadına özlem duydukları ciğer kebabı yemek ve serpme kahvaltı yapmak için salonları doldurdu. Merkez Sur ilçesinde tarihi Hasanpaşa Hanı’nda bulunan serpme kahvaltı salonlarına gelenler, Diyarbakır’ın meşhur kahvaltısını çok özlediklerini ifade etti. Salonlarda, salgın nedeniyle alınan tedbirleri kapsamında müşteriler arasında bir masa boş bırakılırken, çalışanların ise maske ve eldiven taktıkları gözlendi.

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