Mini aşı sözlüğü

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok tıbbi terim günlük yaşantının bir parçası oldu. ‘Acil kullanım onayı’, ‘canlı aşı’, ‘mRNA’, ‘inaktif aşı’ da bunlardan bazıları. Sağlık Bakanlığı aşı ile ilgili kullanılan 77 kelimeyi bir sözlükte topladı.

O KELİMELERDEN BAZILARI

-Adjuvan: Bağışıklık yanıtının artırılmasına yardımcı olan maddeler.

-Canlı aşı: Hastalığa sebep olan mikrobun hastalık yapıcı etkisi zayıflatılarak hazırlanan aşı.

-Eradikasyon: Bir enfeksiyon etkeninin dünya genelinde sona ermesi.

-Flakon: Aşı şişesi.

-İnaktif aşı: Etkisizleştirilmiş, cansız virüs veya bakteri aşılarıdır.

-mRNA aşıları: Virüsün genetik kodunu taşıyan RNA’yı içeren aşı.

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-Pasif bağışıklık: Önceden hazırlanmış antikorların vücuda verilmesiyle kazanılan bağışıklık.

-Toplumsal bağışıklık: Toplumda bağışık olan bireyler aracılığı ile duyarlı olan kişilerin korunması.

-Plasebo: İlaç şeklinde olan fakat gerçekte ilaç olmayan etkisiz bir madde.

-Antikor: Kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen madde. İmmünglobulin olarak da adlandırılır.

-VLP Aşı: Genetik materyali olmayan boş virüs kabuklarının hastalığa sebep olan virüsün yapısını taklit ederek yerleştiği canlıda antikor üretimini sağlaması prensibi ile hazırlanan aşı.