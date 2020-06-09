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Koronavirüs MiTte Kovid-19 önlemleri On dokuz maddede alınan tüm tedbirler açıklandı
TÜRKİYE

MiT’te Kovid-19 önlemleri: On dokuz maddede alınan tüm tedbirler açıklandı

“Ulusal Pandemi Eylem Planı”nda MİT’in Kovid ile mücadelesi de yer aldı. 19 maddede özetlenebilecek tedbirlerden bazıları şöyle: Teşkilata gelen tüm evrak, koli ve diğer teslimatlar belli noktalarda ultraviyole dezenfeksiyon işleminden geçirildi. Birimlerdeki sosyal ve kültürel faaliyetler durduruldu. Lojmanlara ziyaretçi sınırlaması getirildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
MİT binası
MİT binası

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın koronavirüsle mücadelesi Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Ulusal Pandemi Eylem Planı’nda yer aldı. MİT’e gelen tüm evrak ve koliler başta olmak üzere diğer teslimatların belli noktalarda ultraviyole dezenfeksiyon işleminden geçirildiği belirtildi. Eylem planında 19 maddede özetlenen tedbirlerden bazıları şöyle:

  • *Sosyal tesisler, spor salonları ve misafirhaneler ile diğer tesislerin toplu kullanımı sona erdirilmiş olup, zaruri hallerde kullanımı gerekli olan yerlerde ise seyrekleştirme yapılması suretiyle faaliyetin devamlılığı sağlanması kararı alınmıştır.
  • *Kreş ve gündüz bakımevinin faaliyeti durdurulmuştur.
  • *Mescit sadece bireysel ibadet için açık tutulmakta olup, cuma namazı ve vakit namazlarının toplu kılınması geçici olarak sona erdirilmiştir.
  • *Teşkilatımız birimlerinde yürütülen sosyal ve kültürel faaliyetler durdurulmuştur.
  • *Lojmanlara gelen ziyaretçilere sınırlara getirilmiştir.
  • *Teşkilata hizmet veren firma personeline eğitim verilmiş ve farkındalıkları artırılmıştır.
  • *Teşkilatımıza gelen, tüm evrak, koli ve diğer teslimatlar belli noktalarda ultraniyole dezenfeksiyon işleminden geçirilmesi kararı alınmıştır.
  • *Teşkilatımız görev ve faaliyetlerinde hizmet kayıplarına meydan vermeden tıbbi zorunluluk duyulan personele idari izin verilmiş ve teşkilatımızın her biriminin özelliği dikkate alınarak çalışma uygulamasına 23 Mart itibariyle geçilmiştir.
  • *Şüpheli, olası vakaların, vaka takip algoritmasına uygun olarak, yakınları ve temaslıları da dahil olmak üzere yakından takip edilmesi ve izolasyonlarının sağlanması, hastane irtibat bilgileri ile sağlık durum bilgilerinin kayıt altına alınması için gerekli önlemler alınmıştır.

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