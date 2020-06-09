MiT’te Kovid-19 önlemleri: On dokuz maddede alınan tüm tedbirler açıklandı “Ulusal Pandemi Eylem Planı”nda MİT’in Kovid ile mücadelesi de yer aldı. 19 maddede özetlenebilecek tedbirlerden bazıları şöyle: Teşkilata gelen tüm evrak, koli ve diğer teslimatlar belli noktalarda ultraviyole dezenfeksiyon işleminden geçirildi. Birimlerdeki sosyal ve kültürel faaliyetler durduruldu. Lojmanlara ziyaretçi sınırlaması getirildi.

Fazlı Şahan 09 Haziran 2020, 01:00 Yeni Şafak