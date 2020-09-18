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TÜRKİYE

Müjdeli haber açıklandı: Kovid aşısı Kasım'da geliyor!

Kovid aşısı Kasım'da geliyor

Kovid-19’un tedavisiyle ilgili umutlar artıyor. Türkiye’de gönüllülere ilk doz önceki gün Hacettepe Tıp Fakültesi’nde verilmişti. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, vatandaşlara aşı da çok uzun sürmeyecek. Hedef, salgını durduracak aşı çalışmasının kasım ayından itibaren başlaması.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Türkiye’nin kendi üreteceği aşının ise 2021 yazına yetiştirilmesi hedefleniyor.
Türkiye’nin kendi üreteceği aşının ise 2021 yazına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye, ikinci pike geçen koronavirüs pandemesini önlemede tedbirleri sıkılaştırırken bir taraftan aşı çalışmalarını birkaç koldan sürdürüyor. Çarşamba günü Çin’de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması, Brezilya ve Endonezya ile eş zamanlı Türkiye’de de başlatıldı. Faz-3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde gönüllü sağlık çalışanlarına yapıldı. Söz konusu aşının gönüllülere ikinci dozu 14 gün sonra uygulanacak.

İlk aşı yapıldı
KORONAVİRÜS
İlk aşı yapıldı

ETKİ ANALİZİ

Kovid-19 ile mücadele kapsamında dünyada 8 aşı, Faz-3 aşamasına geldi. Türkiye’de ise 13 aşı çalışması sürerken, hayvan deneylerinin ise tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Faz-3 aşısı için başvuran ABD’li Pfizer ve Çinli Sinovac firmasının aşısına izin verildi. Aşıyı bulan bir diğer ülke olan Rusya’nın Türkiye’ye sunduğu dosya ise inceleniyor. Türkiye, gönüllülerde denediği aşıların bölgeden bölgeye etki düzeyini kontrol edecek. Türkiye’nin kendi ürettiği aşının ise önümüzdeki sene yaz ortalarına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Koronavirüs salgınında 17 Eylül sonuçları: Vefat sayısında yine artış
KORONAVİRÜS
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KASIM VE ARALIKTA AŞILAMA

Türkiye dahil ABD, Rusya, Çin, Almanya gibi ülkeler aşı için yarışırken şimdi soru işaretleri geniş aşı uygulamalarının hangi tarihte başlayacağına odakladı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre, bu uzun zaman gerektirmeyecek ve kasım ayı gibi Türkiye’de geniş çaplı aşılamaya başlanabilecek. Aşılamanın aralık ayı ile birlikte daha geniş halk kesimlerini kapsayacağı da öğrenildi.

Prof. Dr. Serhat Ünal: Ben aşı yaptırmayacağım
OYNAT 01:00
Prof. Dr. Serhat Ünal: Ben aşı yaptırmayacağım
Türkiye'de koronavirüse karşı ilk aşı denemesine ilişkin Hacettepe Üniversitesi'nde açıklama yapan Prof. Dr. Serhat Ünal, kendisinin aşı yaptırıp yaptırmayacağı ile ilgili soruya 'Ben yaptırmayacağım. Neden yaptırmayacağımı tahmin edersiniz. Ben 6. ayındayım. Hala 1/32 antikorum var. Tek vaka nedeniyle yayın yapacağım. 3 ayda antikor bitiyor diyorlar ya benim antikorum bitmedi. Ben bilim dünyası için umudum aslında. Ben hala antikor üretiyorum ve yaş sınırına takılıyorum' dedi.


DAHA FAZLA HASSASİYET

Öte yandan uzmanlar topluma yönelik hassasiyet çağrısını tekrarlıyor. Bu süreç içinde vatandaşın tedbirlere daha fazla uymaları yönünde hassasiyet göstermelerinin salgınla mücadelede önemine işaret ediliyor.

ANTİKOR'DA İKİNCİ TARAMA

  • Sağlık Bakanlığı'nın, Kovid-19 konusunda TÜİK ile birlikte 153 bin kişi üzerinde yaptığı antikor testin ikincisini gündemine aldığı öğrenildi. Ekim ayında yapılması düşünülen antikor testi ile zaman içerisinde yaşanması olası değişim ve dalgalanmaya bakılacak.

ABD’li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor müjdesi
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ABD’li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor müjdesi
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Kovid aşısı Kasımda geliyor

Kovid aşısı Kasım'da geliyor

Aşılama Aralık ayı ile birlikte daha geniş kesimleri kapsayacak.
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