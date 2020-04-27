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Koronavirüs New York Valisi Bazı iş yerleri 15 Mayısta açılabilecek
DÜNYA

New York Valisi: Bazı iş yerleri 15 Mayıs'ta açılabilecek

New York Valisi Cuomo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan bazı iş yerlerinin 15 Mayıs'tan itibaren aşamalı olarak açılmaya başlayabileceğini söyledi. Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York kenti dışındaki imalat ve inşaat sektörleri için getirilen kısıtlamaların 15 Mayıs'tan itibaren kaldırılabileceğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Yaklaşık 17 bin kişinin Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiği New York'ta, vaka sayısı 280 bini geçti.
Yaklaşık 17 bin kişinin Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiği New York'ta, vaka sayısı 280 bini geçti.

New York'ta koronavirüs vaka ve ölümlerinin azalmaya başladığını belirten Andrew Cuomo, eyaletin kuzeyinde salgının yayılmasının ''düşük risk'' grubunda olduğu iş yerlerinin açılmaya başlayabileceğini ancak 15 Mayıs'ta sona erecek ''evde kal'' talimatının ise yeniden uzatılabileceğini kaydetti.

  • Son 24 saatte ise 337 kişinin virüs yüzünden hayatını kaybettiği bilgisin paylaşan Cuomo, sayının hala yüksek olduğunu ancak nisan ayında kaydedilen en düşük rakam olduğunu belirtti.

Yaklaşık 17 bin kişinin Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiği New York'ta, vaka sayısı 280 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 967 bin 585 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 55 bin 118 kişi hayatını kaybetti.

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