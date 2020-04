New York Valisi: Bazı iş yerleri 15 Mayıs'ta açılabilecek New York Valisi Cuomo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan bazı iş yerlerinin 15 Mayıs'tan itibaren aşamalı olarak açılmaya başlayabileceğini söyledi. Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York kenti dışındaki imalat ve inşaat sektörleri için getirilen kısıtlamaların 15 Mayıs'tan itibaren kaldırılabileceğini ifade etti.

Haber Merkezi 27 Nisan 2020, 20:42 Son Güncelleme: 27 Nisan 2020, 20:46 AA