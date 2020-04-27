Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Dünya geneli koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
DÜNYA

Dünya geneli koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 900 bini aştı.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs kaynaklı ölüm oranları gün geçtikçe azalıyor.
Koronavirüs kaynaklı ölüm oranları gün geçtikçe azalıyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 900 bin 319 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

  • En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (122 bin 675), İspanya (120 bin 832), Almanya (114 bin 500), Çin (77 bin 474), İran (70 bin 933), İtalya (66 bin 624) ve Fransa (44 bin 903) oldu.

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 33 bin 791'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 29 bin 323'e ulaşırken, 209 bin 227 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 bin 293'e yükseldi
KORONAVİRÜS
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 bin 293'e yükseldi

İtalya'da koronavirüs nedeniyle 333 kişi daha hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
İtalya'da koronavirüs nedeniyle 333 kişi daha hayatını kaybetti

Çin'in Pekin ve Şangay kentlerinde orta dereceli okullarda eğitime kısmen başlandı: Kolunu arkadaşının omuzuna atma
KORONAVİRÜS
Çin'in Pekin ve Şangay kentlerinde orta dereceli okullarda eğitime kısmen başlandı: Kolunu arkadaşının omuzuna atma

İngiltere'de koronavirüs kaynaklı 360 kişi daha yaşamını yitirdi
KORONAVİRÜS
İngiltere'de koronavirüs kaynaklı 360 kişi daha yaşamını yitirdi

İsveç’te korona virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 274 oldu
KORONAVİRÜS
İsveç’te korona virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 274 oldu
Abone Ol Google News
Düşüş sürüyor

Düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Çifte bayram istiyoruz

Çifte bayram istiyoruz

Hafta sonu kısıtlaması bayram sonuna kadar sürecek.
Türkiye ayağa kalktı!

Türkiye ayağa kalktı!

LGBT lobisine toplumun tüm kesimlerinden tepki.
İzmir kilitlendi!

İzmir kilitlendi!

Güneşi görüp koronavirüsü unuttular...
Akıl alır gibi değil!

Akıl alır gibi değil!

Pazarda adım atacak yer yok...
İsveçli bakan güldürdü

İsveçli bakan güldürdü

​Korona hastasına ambulans göndermeyen sağlık sistemlerini övdü.

LGBT lincine<br>CHP de katıldı!

LGBT lincine
CHP de katıldı!

Kur'an ayetlerine 'nefret dili' dedi.
Odatv'den mi korkuyorsunuz!

Odatv'den mi korkuyorsunuz!

LGBT lobisine sessiz kalanlara sert tepki.
Teşekkür edemediler!

Teşekkür edemediler!

​Yunanistan Türkiye'nin yardımını görmezden geldi.
LGBT lobisi <br>baroya soruşturma

LGBT lobisi
baroya soruşturma

Ali Erbaş'ı hedef gösterip linç ettirdiler...
Üretim<br>yeniden başladı

Üretim
yeniden başladı

On binlerce çalışan fabrikaların yolunu tuttu.
Çin'de "normale" dönen hayat

Çin'de "normale" dönen hayat

Ellerinizi yıkayın, yemeğinizi yiyin, konuşmayın ve hızlıca uzaklaşın!
Amazon Ormanları değil Avcılar

Amazon Ormanları değil Avcılar

​Ağaçlar papağanlarla doldu, görenler bir daha baktı.
Düşündüren manzara

Düşündüren manzara

​Büyükşehirlere ek olarak listeye alınan Zonguldak'ta bugün...
Savaşı kazandık

Savaşı kazandık

​Yeni Zelanda Başbakanı yayılmanın durduğunu açıkladı.
İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

​Vagon siparişi tamam, ilk teslim tarihi belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.