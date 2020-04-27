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Koronavirüs Çinin Pekin ve Şangay kentlerinde orta dereceli okullarda eğitime kısmen başlandı Kolunu arkadaşının omuzuna atma
DÜNYA

Çin'in Pekin ve Şangay kentlerinde orta dereceli okullarda eğitime kısmen başlandı: Kolunu arkadaşının omuzuna atma

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de başkent Pekin ve ülkenin en büyük kenti Şanghay'da orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime kısmen başlandı. İki kentte öğrenciler, maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak derslere katılıyor.

Haber Merkezi AA
Öğrenciler, arkadaşının omuzuna kolunu atmaması için uyarılıyor.
Öğrenciler, arkadaşının omuzuna kolunu atmaması için uyarılıyor.

Başkent Pekin'de lise son sınıf öğrencileri ile Şanghay'da orta ve lise son sınıf öğrencileri, yeniden okulda eğitime başladı.

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, okula girişlerinde ateşi ölçülen öğrencilerden anormallik görülenler, sağlık kontrolü için tecrit bölümlerine alınacak.

Öğrencilere "kolunu arkadaşının omzuna atma" uyarısı

Bazı okullarda kantin ve yemekhanelerde oturma düzeni öğrenciler arasında birer metre mesafe olacak şekilde ayarlanırken öğrenciler, kolunu arkadaşının omzuna atma gibi temaslardan kaçınmaları konusunda uyarıldı.

  • Pekin Eğitim Komisyonundan yapılan açıklamada, şehirde kayıtlı 51 bin 226 lise son sınıf öğrencisinden 49 bin 979'unun yüz yüze okula başlayabilecek durumda olduğu belirtildi.

Açıklamada yakın zamanda başka bölgelerden şehre dönen yaklaşık 800 öğrencinin 14 günlük zorunlu karantinada tutulduğu, 300 kadar öğrencinin ise yurt içi ulaşım kısıtlamaları nedeniyle şehir dışında olduğu kaydedildi.

Vuhan'da okulların 6 Mayıs'ta açılması planlanıyor

Çin'in bazı bölgelerinde geçen aydan itibaren okullar yeniden açılmaya başlandı. Salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ise okulların 6 Mayıs'ta açılması planlanıyor.

  • Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyonu aşarken 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin ana karasında virüsün bulaştığı kişi sayısı 82 bin 830 olurken 4 bin 633 kişi yaşamını yitirdi.

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