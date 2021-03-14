​Normalleşmede tamam mı devam mı?

Türkiye, kontrollü normalleşmenin ilk sonuçları için kritik haftaya giriyor. 1 Mart’ta Türkiye genelinde başlatılan yeni kontrollü normalleşmenin vaka oranları hafta başında netleşecek. Vaka sayılarının artması durumunda yeniden kapanmalar gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mart’ta açıkladığı kontrollü normalleşme sürecinin ardından kafeler, restoranlar başta olmak üzere işletmeler açılmıştı. Kontrollü normalleşmenin adımı atıldığı gün 9 binlerde olan vaka sayısı günden güne artışa geçti. Mart başında 10 binin altında olan vaka sayıları 15 bine kadar yaklaştı. Hasta sayısı ise 600’lerden 800’lere çıktı. Ölüm oranları ise 60 seviyelerinde. Aynı dönemde günlük iyileşen hasta sayısı ise yüzleri güldürdü. İyileşen hasta sayısı 5 binlerden 9 binlere çıktı. 1-12 Mart arasında gün gün tablo özetle şöyle:

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VAKALARDA SIÇRAMA

-8 Mart’ta vaka sayılarında sıçrama yaşandı. 2 binlik bir artış oldu. 13 bin 215 vaka görülerken 767 kişi hastalandı, 64 kişi de hayatını kaybetti.

-9 Mart’ta vaka sayısı 14 bine yaklaştı. 801 kişi hastalandı, hayatını kaybedenlerin sayısı 66 oldu. Vaka sayısı artamaya devam etti.

-10 Mart’ta 14 bin 556 kişiye teşhis kondu. 814 kişi hasta olurken 67 kişi ise hayatını kaybetti.

-11 Mart vaka sayılarında az gevşeme yaşandı. 14 bin 46 kişide kovid görülürken 821’i hastalandı. 63 kişi hayatını kaybetti.

-12 Mart’ta vaka sayıları 15 bine yaklaştı. 14 bin 941 vaka görüldü. 834 kişi hastalandı, 66 kişi de vefat etti.

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Sayılarda iniş çıkış gözlemlendi

-1 Mart’ta 9 bin 891 vaka tespit edildi. Bunlardan 645’i hasta olurken 6 kişi hayatını kaybetti.

-2 Mart’ta vaka sayısı 11 bin 837, hasta sayısı 668, vefat eden ise 68.

-3 Mart’ta vakalarda az bir düşüş yaşandı. 11 bin 520 vaka tespit edildi. 689’una hasta teşhisi konarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65 oldu.

-Vaka sayısında düşüş 4 Mart’ta da sürdü. 11 bin 322 vakanın 685’i hasta olurken 68 kişi hayatını kaybetti.

-5 Mart’ta vaka sayısı 11 bin 302, hasta sayısı 698, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 62 oldu.

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-6 Mart’ta 11 bin 770 kişide kovid görülürken bunların 702’sinde hastalık teşhisi kondu. 64 kişi hayatını kaybetti.

-Vakalarda 7 Mart’ta düşüş gözlendi. 11 bin 187 kişi kovid olurken 735’ini hasta tanısı kondu. 65 kişi hayatını kaybetti.

ARTARSA YENİDEN KAPANMA

Vaka artışların gözükmesi halinde geçilen ‘yerinde karar dönemi’ çerçevesinde illerde kurallara uyulmaması halinde tekrar lokal kapanmalar gündeme gelecek. Alınacak önlemlerde vaka haritasındaki renk değişimleri büyük rol oynayacak.