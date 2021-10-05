​Okullarda gönüllü PCR başladı

Okullarda PCR taraması 10 şehirde başladı. Okulların eylül başında açılması sonrasında Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda PCR testi uygulamasının başlayacağını duyurmuştu. Bu çerçevede de Sağlık Bakanlığı, 1.5 yılı geride bırakan Kovid-19 salgınında ikinci büyük saha taramasını bu kez okullarda başlattı.

İl il ve ilçe ilçe aşılama ve vaka tabloları dikkate alınarak pilot okullar belirlendi.

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SADECE AĞIZDAN YAPILACAK

Taramaya dahil edilecek okullarda belli sayıdaki öğrenciye PCR testi yapılmaya başlandı. Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Mersin, Ordu, Zonguldak pilot olarak belirlendi. Test velinin onay vermesi halinde okulda sağlık personelince sadece ağızdan uygulanıyor. Örneklem metodu ile öğrencilere uygulanan PCR testlerinin sonuçları tedbirler ve aşı uygulamada ışık tutacak.

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GİZLİ VAKALAR TESPİT EDİLECEK

Uygulama, okullardaki semptom göstermeyen vakaları tespit etmek için önemli rol oynayacak. Ayrıca okullardaki salgının seyri de tespit edilmiş olacak. Okulların PCR sonuçları, önce okula yakın mahallenin durumu sonra ilçenin durumu ve ilin durumu ile gözden geçirilecek. Uygulamanın tüm illere yayılması bekleniyor.

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