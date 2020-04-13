Koronavirüs Özel araçta da maske takılacak
TÜRKİYE

Özel araçta da maske takılacak

Koronavirüs ile mücadele için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı bitti. Ülke genelinde alınan tedbirler ise devam ediyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 ile mücadele için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. Üretim ve tedarik zincirine de zarar vermeyeceği değerlendirilerek hafta sonu alınan yasağın bitmesinin ardından daha önce alınan diğer tedbirler ise uygulanmaya devam ediyor. Bu tedbirlerden bazıları şöyle: * 31 ile giriş-çıkış yasağı devam edecek. * 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanların sokağa çıkma yasağı da sürecek. * Ticari taksilerin trafiğe çıkmasında “tek-çift” uygulamalarına devam edilecek. Bir gün plakasının son rakamı “tek” olan, diğer gün de plakasının son rakamı “çift” olan ticari taksiler trafiğe çıkacak. * Pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde maske takma zorunluluğu devam edecek.

ANKARA’DA YENİ TEDBİRLER

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında dün olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugünden itibaren uygulanmak üzere bazı yeni tedbirler aldı. Hastalık ve tedavi durumlarında bebek ve gençler, 20 yaş altı gebe ve lohusalar için sokağa çıkma yasağı hafifletilirken, bazı yasaklar da getirildi. Koronavirüsün yayılımının engellenmesi amacıyla sokak atık toplayıcılığı yasaklandı. Otobüs, minibüs ve metro gibi toplu taşıma araçları ile taksiler, her tür ticari araç, servis araçları ve “içinde birden çok kişi bulunan özel araçlarda” geçerli olmak üzere maske kullanılması zorunlu hale getirildi. Tüm toplu taşıma araçlarında sıvı el dezenfektanı bulundurulması, maske takmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanması kararlaştırıldı.

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