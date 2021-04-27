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Koronavirüs Pfizerden umutlandıran çalışma Anti korona hapı geliyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Pfizer’den umutlandıran çalışma: Anti korona hapı geliyor

Türk bilim insanlarının da sahibi olduğu BioNTech’le birlikte koronavirüs aşısı geliştiren ve üreten Pfizer'in aşı dışında tüm dünyayı umutlandıran bir projenin üzerinde daha çalıştığı duyuruldu. Firmanın, anti koronavirüs hapı için çalışmalar yaptığını ve laboratuvarda olumlu sonuçlar alındığını bildirildi. Uzmanlar, olumlu sonuç almalarını umutla karşılarken, bu çalışmanın pandemiyi hayatımızdan tamamen silebileceğini de dile getirdi.

Haber Merkezi Diğer
Pfizer’den umutlandıran çalışma: Anti korona hapı geliyor
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2019 yılının son günlerinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı pek çok çalışma ve araştırma yapılırken, virüse karşı aşılar da geliştirildi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir haber, adeta tüm dünya için yeni bir umut ışığı oldu.

  • Haberde Türk bilim insanlarının da sahip olduğu BioNTech'le birlikte koronavirüs aşısı geliştiren ve üreten Pfizer'ın 'anti kovid hapı' üzerinde çalıştığı bilgisi verildi.

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ÇALIŞMA 25 MAYIS'TA SONLANACAK

Firmanın PF-07321332 adını verdiği çalışmasının 25 Mayıs'ta sonlandıracağı belirtilirken şu ana kadar gelinen aşamanın sonuçlarının olumlu olduğu da ifade edildi. ABD ve Belçika'da ise anti korona hapı insan üzerinde deneniyor. Eğer bu çalışmalar başarılı olursa koronavirüs önleyici hap 2021'in sonuna doğru kullanılabilecek.

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HAP VİRÜSÜ NASIL ENGELLEYECEK?

'Anti koronavirüs hapı', virüsün çoğalmaması için belirli emzimlere yapışıyor ve bu hamleyle koronavirüsün yayılmasını önlüyor. Yani virüsü dar bir alana hapsederek virüsün ciddi oranda azaltıyor.

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