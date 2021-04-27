Pfizer’den umutlandıran çalışma: Anti korona hapı geliyor

2019 yılının son günlerinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı pek çok çalışma ve araştırma yapılırken, virüse karşı aşılar da geliştirildi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir haber, adeta tüm dünya için yeni bir umut ışığı oldu.

Haberde Türk bilim insanlarının da sahip olduğu BioNTech'le birlikte koronavirüs aşısı geliştiren ve üreten Pfizer'ın 'anti kovid hapı' üzerinde çalıştığı bilgisi verildi.

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ÇALIŞMA 25 MAYIS'TA SONLANACAK

Firmanın PF-07321332 adını verdiği çalışmasının 25 Mayıs'ta sonlandıracağı belirtilirken şu ana kadar gelinen aşamanın sonuçlarının olumlu olduğu da ifade edildi. ABD ve Belçika'da ise anti korona hapı insan üzerinde deneniyor. Eğer bu çalışmalar başarılı olursa koronavirüs önleyici hap 2021'in sonuna doğru kullanılabilecek.

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HAP VİRÜSÜ NASIL ENGELLEYECEK?

'Anti koronavirüs hapı', virüsün çoğalmaması için belirli emzimlere yapışıyor ve bu hamleyle koronavirüsün yayılmasını önlüyor. Yani virüsü dar bir alana hapsederek virüsün ciddi oranda azaltıyor.