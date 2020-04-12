Koronavirüs Prof Dr Hakan Oğuztürk Salgın Mayısta geriler
TÜRKİYE

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Salgın Mayıs’ta geriler

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, dünya üzerinde vaka sayısının her gün arttığına dikkat çekerek, nisan sonrası salgında gerilemeye şahit olunacağını söyledi. “Azalma eğilimi olsa bile bu kurallara esnetilmeden uyulmalı” diyen Prof. Oğuztürk, yoğun bakımda yatan hasta ile vefat eden hasta sayısındaki oranın düştüğünü işaret ederek “Bu da çok önemli” diye ekledi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vaka ve ölüm sayısı her geçen artıyor. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, salgının seyrine dair değerlendirmelerde ve yapılan testlerle ilgili Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu.

Hakan Oğuztürk

TEDBİRLERE HARFİYEN UYULMALI

Dünya üzerinde vaka sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, mayıs başından itibaren salgında gerilemeye şahit olunacağını söyleyen Oğuztürk, “Önümüzdeki süreçte en kritik iki haftayı yaşayacağız” dedi. Oğuztürk, vatandaşa şu önerilerde bulundu: “Bu nedenle izolasyon tedbirlerini en üst seviyede yaşamamız zaruri. Evde kalıp kurallara harfiyen uymamız gerekiyor. Nisan sonrası azalma eğilimi olsa bile bu kurallara esnetilmeden devam edilerek sağlık profesyonelleri tarafından ne söyleniyorsa harfiyen uyulmalı.”

TÜRKİYE B-C-D AŞAMALARINA GEÇMEDİ

Vefat eden ve yoğun bakımda yatan hasta oranlarına dikkat çeken Oğuztürk, “Toplam vaka ile yoğun bakım arasındaki rakamlarda da düşmeye bir meyil var. Yoğun bakımda yatan hasta ile vefat eden hasta sayısındaki oran da düşüyor. Bu da çok önemli” dedi. Türkiye’deki yoğun bakımların doluluk oranının yüzde 65’in altında olduğunu hatırlatan Oğuztürk, “Servislerde doluluk oranı ise yüzde 30 civarında. Türkiye’nin hastanelerdeki doluluk oranı çok iyi durumda. Daha Türkiye B-C-D aşamalarına geçmedi. Birçok hastanede yoğun bakıma çevrilecek alanlar var. Kriz anında onları da mobil cihaz taşıma ile alanları biranda yoğun bakıma çevrilebilir” diye konuştu,

BULAŞMA ZİNCİRİNİ KIRAN TESTLER

Kovid-19’lu hastaların tespitinde kullanılan iki testin detaylarını anlatan Oğuztürk şöyle devam etti: “İlki enfeksiyonu tespit etmek için yapılan moleküler tanı testi, diğeriyse yakın zamanlı enfeksiyonu ortaya çıkaran bir kan testi olan serolojik (kan) testi. Bulaşma zincirini kırmamız için de bu testlerin yapılması gereklidir. Test sayısının artması ile daha fazla kişinin sonucuna ulaşılarak pozitiflik saptanırsa, o kişinin yakın çevresinin sonuçları araştırılarak yayılım hızına darbe vurulabilir.”

Laboratuvarlarda giriş çıkış kontrole tabi

  • Laboratuvarlara ulaştırılan örneklerin test süreleri 1,5.-2 saatte tamamlanarak sonuç veriliyor. Özel koruyucu laboratuvar giysi ekipmanları ile çalışılan kontrollü giriş-çıkışın olduğu tek yönlü hava akımı ortamı özelliklerine sahip Sağlık Bakanlığı onaylı biyogüvenlik düzeyinin 3 olduğu mikrobiyoloji referans laboratuvarlarında tanı testleri çalışılmaktadır.

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