Aşı olmayanlar Delta ile karşılaşacak

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, Kovid-19 salgını ve yürütülen aşılama çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

AŞILANMAYAN KESİMDE VİRÜS DEĞİŞİYOR

Vatandaşların aşılanmasının önemine vurgu yapan Akhan, “Bu süreçte korona geçirmemiş kişilerin mutlaka aşılanması ve 2 doz aşılanma çok önemli. Hangi aşıyı olurlarsa olsunlar 2 doz aşıyı tamamlamaları önemli. Pandemi bütün dünyada devam ettiği için aşılanmayan kesimde virüs değişmeye devam ediyor. Virüsle, aşılanmış bir kişi ile hiç aşılanmamış bir kişi aynı şekilde karşılaşmıyor. 2. doz aşı kişileri ağır seyir ve ölümden koruyacaktır. Aşı olunduktan sonra da temel kurallara kapalı ortamlarda maske, mesafeye dikkat etmek zorundayız. Salgın devam ediyor” diye konuştu.

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VARYANTLARA GÖRE YENİDEN AŞILAMA

Önümüzdeki günlerde varyantlara göre yeniden aşılanma olabileceğini belirten Akhan, şunları kaydetti: “Virüs çoğalırken aslında iki doz yapanlarda ya da geçirenlerde bir bellek hücresi oluşmuş oluyor. Tekrar antikor yapmasını, etrafta virüs yükü olduğı zaman ona karşı daha kolay mücadele etmesini sağlamak açısından önemli. Önümüzdeki günlerde antikorların azalması söz konusu olursa varyantlara göre yeniden aşılanma söz konusu olacak. Şu an çok büyük kesimde 2. doz aşının tamamlanması önemli. Üçüncü dozda bir hatırlatmadır. İkinci dozu tamamlayanlar savaşa bir adım önden başlamış oluyorlar.”

Yoğun bakımlardaki durumu değerlendiren Akhan, “Yoğun bakımlarda en iyi dönemi geçiriyoruz. Çünkü son dönemde aşılanma hızlı oldu. Dolayısıyla enfekte olanlar azalıyor, enfekte olanlar azaldığı için de yoğun bakım oranları da azalmış oluyor. Rahat bir dönemdeyiz ama daha evvel 1., 2. ve 3. dalgaları yaşadık ve ne kadar sıkıştığımızı gördük. O aşamaya gelmemesi için, bu virüsün çok yükseldiği anda yoğun bakım ihtiyacı da aynı orantı ile artacaktır. Önümüzü görerek hareket etmeliyiz” dedi.

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BULAŞICILIĞI ARTTI

Bayramda vakaların artmasından endişe ettiklerini söyleyen Akhan, “Bayram aşılanmayanlar için çok büyük bir risk. Hiç aşılanmamış kişiler şu anda stabilitesi, enfeksiyon oranı ve bulaşıcılığı artmış Delta ile karşılaşacaklar. Kişilerin bu dönemde aşılanmaları çok önemli” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sıla Akhan

7 BİN 680 VAKA 66 VEFAT

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerine göre; dün gerçekleştirilen 233 bin 946 Kovid-19 testi sonucunda 7 bin 680 vaka tespit edildi. 66 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 835 kişinin de tedavisi ya da karantinası sona erdi.

AYNI HATAYI YAPMAYALIM

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa ve Türkiye’deki en yetkili isimleri, bayram dolayısıyla Türkiye için özel bir mesaj yayınladı. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev tarafından ortak kaleme alındığı bildirilen açıklamada, zorlu geçen pandeminin, toplumun ruh sağlığının yanı sıra herkes için zorlu geçen bir dönem olduğu ve herkesin rahatlamak istemesinin çok doğal karşılanması gerektiği belirtilirken “Ancak geçen yaz yine aynı zamanları yaşadık. Bazı Avrupa ülkelerinde kısıtlamalar çok hızlı bir şekilde gevşetildiğinde, Avrupa Bölgesi genelinde bizi tekrar karantina almaya zorlayan vaka artışları ve ölümlerde üzücü bir yükseliş gözlemledik. Şimdi, sağlık sistemlerimiz, okullarımız, geçim kaynaklarımız, ekonomilerimiz, fiziksel ve zihinsel sağlığımız üzerindeki bir yıldan fazla süren baskıdan sonra, aynı hatayı yapmayı göze almamalıyız” uyarısı yapıldı.

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Dr. Hans Kluge

AŞILARIMIZI EKSİKSİZ YAPTIRALIM

Dr. Kluge ve Dr. Berdyklychev, güvenli bir yaz geçirmenin formülünü ise şu maddelerle özetledi:

- Öncelikle aşılarımızı eksiksiz yaptıralım.

- İkincisi, seyahat etmek istiyorsak, gerekli olup olmadığını iyice değerlendirelim. Seyahat etmeye karar verdiysek, bunu olabildiğince hem kendimiz hem de çevremizdekiler için en güvenli bir şekilde yapalım.

- Güvenli bir şekilde seyahat etmek, evden çıktığımız andan varış noktamıza ulaşana kadar COVID-19’a maruz kalma risklerimizi iyi değerlendirmek anlamına geliyor. Herkes kendi Covid-19 risk yöneticisi olmalı, sağlık risklerini değerlendirmeli ve her adımda fiziksel mesafe, kalabalıktan kaçınma ve maske takma gibi koruyucu önlemleri dikkate almalı.

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Dr. Batyrn Berdyklychev

ÜÇ K’DAN KAÇININ

- Üç K’dan kaçının: Kapalı, Kısıtlı ve Kalabalık ortamlar. İnsanlarla tercihen dış mekanlarda, açık havada, ya da iyi havalandırılan ortamlarda bir araya gelmeye özen gösterin.

- Büyük spor turnuvaları, festivaller ve kalabalıkları çeken etkinliklerin gerçekleşmesine bir süre ara vermek, onun yerine halk sağlığı ve sosyal önlemleri artırarak virüsün süper yayıcı hale gelmesine izin vermememiz hepimizin sağlığı için çok önemli.

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