Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Molnupiravir Türkiye’de üretilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Kovid-19 tedavisinde kullanılacak Molnupiravir ilacını yerli olarak üretmek için lisans başvuruları aldıklarını belirterek, “ABD 5.2 milyar dolarlık sipariş verdi. Birçok ülke ilaca erişim çabası içinde. Biz Türkiye olarak, rekabetle en düşük fiyata mal ederek vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile ücretsiz buluşturmayı hedefliyoruz. Bu da çok uzun sürmeyecek” dedi.

EKSİK AŞISI OLANLAR YAPTIRMALI

Koca, Avrupa’da bazı ülkelerde gündeme gelen yeni kısıtlamaların Türkiye’de olup olmayacağına ilişkin, “Türkiye’de yeni dönemde biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz. Herkesin aşı olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Yer yer yanlış bir algıyla “Bir tane, iki tane aşı niye korumuyor” denildiğini söyleyen Koca, “Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanoz, hepatit bir kere mi yapılıyor? Çocukluk çağı aşılarının birden çok yapılmasına yüzde 98 oranında ‘evet’ diyoruz. Benzer şekilde Kovid ile ilgili bir aşı durumu olduğunda ‘aşı bir tane niye korumuyor’ diyoruz. Aşının da bir koruyuculuk süresi var. 6 ay, 8 ay, 12 ay olabiliyor” diye konuştu. Koronavirüs Bilim Kurulu’nun elindeki bilgileri değerlendirip vatandaşa ne zaman aşı olması gerektiğini söylediğini kaydeden Koca, “Eksik aşısı olanlar yaptırmalı çünkü 60 yaş üzerinde vaka oranı yüzde 17.1 ama vefat oranı yüzde 85.7. Ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı. Koca, Sputnik V aşısı ile ilgili “İki farklı dozdan oluştuğu için ilave 400 bin dozdan daha fazla gelmedi. Görüşmeler sürüyor” dedi.

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İlaç denetimlerini yoğunlaştırdık

Bakan Koca, eczanelerde ilaç tedarikinde yaşanan sorunlara ilişkin ise “Her yıl yaşanır. Mevzuat gereği 15 Şubat’ta fiyat değişiklikleri olacağı için bu konular gündem yapılır. Biz bakanlık olarak eczaneler, depolar ve üreticileri çok yakından takip ediyoruz. Şu anda bu anlamda ciddi bir sorun yok ama yer yer sahada sorun olduğunu görüyoruz. Bunun için de yakın takipteyiz ve denetimleri yoğunlaştırdık” diye konuştu. Bakan Koca, geçen yıl grip salgının görülmediğini, az ilaç tüketildiği için de ana firmaların bu yıl üretimi düşük tuttuğunu, bu nedenle grip ilaçlarıyla ilgili yer yer sorunların yaşandığını bunu da takip ettiklerini anlattı.

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