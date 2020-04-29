Sağlık Bakanı Koca: Türkiye koronavirüs sınavından şu ana dek yüzünün akıyla çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından salgındaki son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

#CANLI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/choLdIwRfo — Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) April 29, 2020

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünyada toplam 3 milyon 152 bini aşkın koronavirüs hastası bulunmaktadır. Hastalık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünyada 218 bini geçmiştir.

Dünyada hala kontrol edilemez bir güç olan koronavirüsü Türkiye nasıl geriletti? 83 milyon el ele elde ettiğimiz başarının detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi. Başarının tamamını özetleyecek olursak, tedbir, tespit, hızlı tedavi.

OYNAT 00:00 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye bu sınavdan yüzünün akıyla çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, '(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi' dedi. BiP'te paylaş

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Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz.

Bugüne kadar filyasyon ekiplerimiz tarafından 464 bin 434 kişi sayısı takibi yapıldı. Test uygulamamız sonuç verdi, filyasyonu da başarıyla uyguluyoruz.

Görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5 bin 849'dur. Bu ekipler hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit etmiştir.

Çin'den gelen ilaçların kullanımını değiştirip sonuç aldık.

Tedaviye erken başlamak zatürreye gidiş oranını azalttı. Gelişmeler hasta kayıp oranımızın azalmasına sebep oldu.

Türkiye'de şu anda hasta kayıp oranı yüzde 2.8’dir.

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Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz.

Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi.

Hekimlerimiz ve hemşirelerimiz bu başarıyı kişi başına düşen hekim/hemşire sayısı az olmasına rağmen elde etmiştir.

Salgındaki vefat oranıyla ülkemiz, Avrupa ülkeleri içinde en düşük vefat oranına sahiptir. Dünyada 80. sırada yer almaktadır.

Bu ay boyunca tedbirler devam edecek.

Günlük koronavirüs tablosundaki yeni veriler bize her gün umut veriyor. Bu umudu sonuca çevirmek zorundayız.

65 yaş üstü büyüklerimiz hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni tanı konan hasta sayısından artık 2 kat fazla olduğu noktadayız.

65 yaş ile ilgili gündem konusu oldu bilim kurulunda. 65 yaş üstü hiç olmazsa bir kaç saat gezmelerini dolaşmalarını yakın mesafe anlamında yapılabilir mi böyle bir serbestlik söz konusu olabilir mi net bir öneri dönmedi.

Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz

Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz, bir düşüş trendine girdiğini de görüyoruz, ama bunun kalıcı olması önemli.

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Başarı, tedbirleri terk edeceğimiz değil tedbirlere sarılmamız gereken bir başarıdır.

Emrullah Gülüşken

İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken ile hiçbir akrabalık bağım yok. Hiç tanımıyorum. Aracı olanlardan da hiçbir akrabam veya tanışık olduğum biri olmadı.

Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak, vatandaştan para almadan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz.

Tedbirlere uyum gösterilmezse yeni pik dalgasına yol açabilir ama şu an bu tedbirlerle pik dalgasının herhangi olabilirliği yok.

Toplu çalışılan yerlerde test yapılmasını planlıyoruz.

İstanbul mesajı

İstanbul'la ilgili şu an özel tedbirimiz yok uygulanan tedbir dışında. İstanbul'da özellikle vakamızın yüzde 60'a yakını İstanbul. İstanbul ne Wuhan kenti gibi ne Avrupa ne ABD eyaleti gibi bir yer değil. 20 milyona yakın nüfusu olan bir ilimiz. Bir Bağcılar, Bahçelievler, Fatih, Güngören'i düşünürseniz. Torundan dedeye kadar bir arada yaşamın fazla olduğu bir kentten bahsediyoruz. Türkiye'deki vakanın yüzde 60'ın görüldüğü İstanbul'un kontrol altına alınması çok büyük başarı. Avrupa şu an yaptığını yapmış olsaydı İstanbul gibi bir yerde bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kalırdı. Diğer illerle ilgili demin size verdiğimiz tablo bütün Türkiye'yi ve illeri anlık gösteren veri. Ayrı ayrı da açıklayabiliriz. Bu zaten paylaşılmış oluyor. Bu anlamda bilgiyi saklamanın anlamı olduğunu daha önce de söylemiştim. Önümüzdeki dönem bazı illerimizde, daha az görülen illerimizde tedbirleri biraz daha gevşetebiliriz. Bu vaka seyrine göre gündeme alınabilecek bir yaklaşım.

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Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı

İşyerleriyle ilgili normalleşme dönemiyle ilgili birtakım toplu çalışılan yerlerde test yapılmasını planlıyoruz. Gebze'de bu anlamda kurduk ve yaygınlaştırmak istiyoruz. OSB'lerde de bunu yapmak istiyoruz. Sayıları çok vermekten yana olmadığımı ifade etmiştim sağlık çalışanlarıyla ilgili. Şu dönemde maalesef enfekte olan sahada yoğun özveri, gayret, fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı fazla oldu. Toplam birilerinin söylediği kadar değil daha fazlası maalesef. Enfekte sayımız 7 bin 428. Yani 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımız içinde vakalarımız içinde oranı yüzde 6,5'a yakın. Avrupa'daki ortalama yüzde 10-11'lerde. Gönül hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybetmemesini dilerdi. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum.

Maske konusuyla ilgili 20-65 yaş arası herkes için. Çalışanlara da gönderildiğini, belli sayılarda çalışanı olan işletmelere gönderildiğini bilelim. Büyük işletmelere de valilik üzerinden ayrıca gönderiyoruz.

Maalesef bu konu siyasetin konusu oldu. Adana ile ilgili daha önce söylemiştim. Adana'daki doluluk oranı hakkında konuşmuştum. Türkiye'deki yatak doluluk oranı 10 bin kişide 28. Adana'da kaç? Türkiye ortalamasının üzerinde olan yüzde 32. Adana'da 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 32. Ortalamanın üzerinde, Yoğun bakım yatağı ne durumda? Türkiye'de 100 bin kişiye düşen yatak sayısı 49. Adana'da 63. Neresi yeterli değil?

Maske dağıtımı

Maske konusunda 20-65 yaş arası herkese gönderildiğini, işletmelere gönderildiğini bilelim. Büyük işletmelere Valilik üzerinden ayrıca gönderelim.

Ölüm rakamları gizleniyor mu?

Özellikle gündem konusu olan ölümle ilgili son günlerde siyasetin maalesef konusu yapılmaya başlayan bir durum oldu. Burada her rakamın bir can olduğunu unutmayalım. Burada bu rakamların gizlenebilirliği mücadelede en önemli payı olan vatandaşlarımızdan asla gizli yapılamaz. Siz gizlediğiniz rakamlarla mücadeelede tedbiri vatandaşla alamazsınız. O rapora imza atan gurur kaynağı olan hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyor musunuz? Sağlık Bakanlığı mı imza atıyor. 1 Ocak -29 Nisan ölüm sayısı 160 bin 888. 2020 için 163 bin 191. Aradaki fark 2 bin 303. Beklenen ölümden bahsetmiyorum. Nüfus artışı nedeniyle ortalama son 5 yılda 2.89 gibi artıştan bahsetmiyorum. Peki, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden canlarımız 2 bin 992. Nerede bu hayali ölümler? Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim. Ölümlerin kimlerin yüreğini nasıl yaktığını biraz düşünelim. Biz DSÖ'nün kodlamasıyla bütün dünyanın verdiği şekliyle pozitif olan vakaları bildiriyoruz. Şüpheli gördüğümüz hastalarımızı da asla tedaviden mahrum etmiyoruz. Filyasyonu uyguluyoruz. DSÖ 16 Nisan'a kadar bütün dünyaya PCR pozitif olan vakaların bildirilmesi şeklinde bir kod tanımlaması yapmıştı.

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Ülkemiz için de PCR'ı yapılmamış vaka varsa şüpheli ise onu da pozitif bildirmiş oluruz. Pozitif olana vakaların PCR yapılmışsa bildirilmeli genel kural. DSÖ'ye bir yazı yazdık 'yanlış mı yapıyoruz' diye. 24 Nisan'da bize gelen yazı bununla ilgili bir sorun olmadığı şeklinde. Lütfen ölümler üzerinden siyaset yapmayalım. Çünkü bu mücadelenin herkesi kapsayacak şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum.

Yılı aylara, günlere bölerek sayıların verilmesi hiçbir şekilde doğru değil. 29 Nisan'a kadar ortalama yüzde 32 iken ilk 4 aydaki ölüm vakaların sayısı yüzde 34'lerde. Her ay eşit gitmiyor, bunu da bilelim.

OYNAT 00:00 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye bu sınavdan yüzünün akıyla çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, '(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi' dedi. BiP'te paylaş

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