Aşının dini ırkı yoktur

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, tereddütü olan vatandaşlarla tek tek görüşerek faydalarını anlatarak aşı yapmaları konusunda ikna ediyor. Prof. Arıca, aşı iknasındaki tecrübelerini Yeni Şafak’a anlattı.

EVDE GEÇİRMEK İSTERİM DİYORLAR

Halkın kafasında üç soru olduğunu söyleyen Arıca, “Soruların cevaplarını söylediğimiz zaman halkımız ikna oluyor. ‘5-20 yıl sonra aşının bir yan etkisi çıkar mı” sorusunu aldığımda vatandaşa ‘Uzun vadede etkileri kimse bilemez. Ancak şu an hastalandığında evde mi geçirmek istersin ya da yoğun bakımda mı geçirmek istersin. Aşılandığında evde geçireceksin ama aşılanmayıp hastalandığın zaman hele kronik hastalığın varsa yoğun bakımda geçireceksin’ diyorum. Vatandaş ‘Tabi ki evde geçirmek isterim’ cevabını vererek aşı için randevu alıyor” dedi.

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YILDA 1,5 MİLYON DOĞUM OLUR MU?

Kısırlık yapar mı sorusuyla da sık karşılaştıklarını belirten Arıca, “Bu soruya özellikle BioNTech aşısını örnek veriyoruz. BioNTech aşısı olanların özellikle erkeklerde sperm sayısını artırdığına dair bulgular var. Çocuk hekimi olduğum için aşıların güvenli olduğunu biliyorum. Her yıl 1,5 milyon doğum oluyor. Türkiye’de aşılama oranı yüzde 98. Aşıların kısıtlık etkisi olsa 1,5 milyon doğum olur mu? Aslında bu doğum rakamı ile bunun cevabı da verilmiş oluyor” diye konuştu.

AŞININ DİNİ, DİLİ, IRKI YOKTUR

Bazı vatandaşların da yerli aşıyı bekleyeceklerini, dışarıdan gelen aşılara güvenmediklerini söylediklerini ifade eden Arıca, “Ocak ayından beri Türkiye’de inaktif aşı yapılıyor. Aşının dini, dili, ırkı yok. Türk aşısı ile Çin’den gelen aşı aynıdır. VLP aşısı ve Türkovac aşısı yıl sonunda üretime geçecektir. Tamam yerli ve milli aşıları bekleyelim ama önümüzde 3-4 aylık bir süreç var. Üç dört ay içinde koronaya yakalanmayacağının bir garantisi var mı’ diyorum” şeklinde cevap verdiğini belirtti.

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Prof. Dr. Vefik Arıca

İKİ AŞI İLE ÜÇ KİŞİ KORUNACAK

Hamilelerin de aşı konusunda tereddüt yaşadıklarını söyleyen Arıca şöyle devam etti: “Karşılaştığım böyle kişilere, gebelerde ilk üç ayında tavsiye edilmiyor. Hamileliğin son üç ayında gebeler hem kendisi hem de doğar doğmaz çocukta antikor oluştuğu için bebeği koruyor. Tek aşı ile iki canlı korunuyor. Bunu anlattığımda gebe, eşiyle birlikte ikna oluyor ve aşı oluyorlar. İki aşı oluyor ama üç kişi korunuyor.”

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