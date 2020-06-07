Salgın 2 bin 226 tedbirle frenlendi

16 bakanlık başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 8 başkanlık, 4 ofis ve Milli Güvenlik Kurulu Sekterliği’nde alınan tedbirlerin toplamı 2 bin 226’yı bularak bir kitapta toplandı. Kitapta yer alan ve bu süreçte atılan adımlardan bazıları şöyle:

EKONOMİK TEDBİRLER

-Pandemi döneminde ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik mali düzenlemeler yapıldı, gerekli ödemelerin sağlanmasına yönelik planlar devreye sokuldu. Virüsün yayılmasının önlenmesi için esnek ve evden çalışma modeline geçildi.

GÜVENLİK VE TRAFİK

-Güvenlik ve trafik ile ilgili hizmetlerin pandemiye uygun şekilde devamlılığı sağlandı. İzolasyon gibi uygulamaların gerçekleştirilmesinde güvenlik desteği sunuldu. Kamu düzenini bozabilecek, hizmetin yapılışını ve sürdürülmesini engelleyebilecek faaliyetlere mani olundu.

EĞİTİM VE TSK

-Eğitim kurumlarında pandemi ve hastalıktan korunma yolları hakkında eğitim verildi. Talep doğrultusunda sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerin görevlendirilmesi sağlandı. Eğitim ve öğretime verilen arada uzaktan eğitimin sürdürülebilmesi için gerekli kararlar alındı. Askeri birliklerde pandemi faaliyet planları hazırlanarak terhisler ve askere alımlar gerçekleştirildi.

HABERLEŞME SIKINTISIZ

-Ulusal ve yerel düzeyde haberleşmenin sürekliliği sağlandı. Acil ve afet durumlarında kurumlararası koordinasyon sağlandı. Pandemi için il bazında komite ve merkezler kuruldu.

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