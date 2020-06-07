Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Salgın 2 bin 226 tedbirle frenlendi
TÜRKİYE

Salgın 2 bin 226 tedbirle frenlendi

Kovid-19’u kontrol altına alan Türkiye, Cumhurbaşkanlığı’nın talimatı ile alınan önlemleri kurum kurum “Ulusal Pandemi Eylem Planı” başlıklı kitapta topladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

16 bakanlık başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 8 başkanlık, 4 ofis ve Milli Güvenlik Kurulu Sekterliği’nde alınan tedbirlerin toplamı 2 bin 226’yı bularak bir kitapta toplandı. Kitapta yer alan ve bu süreçte atılan adımlardan bazıları şöyle:

EKONOMİK TEDBİRLER

-Pandemi döneminde ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik mali düzenlemeler yapıldı, gerekli ödemelerin sağlanmasına yönelik planlar devreye sokuldu. Virüsün yayılmasının önlenmesi için esnek ve evden çalışma modeline geçildi.

GÜVENLİK VE TRAFİK

-Güvenlik ve trafik ile ilgili hizmetlerin pandemiye uygun şekilde devamlılığı sağlandı. İzolasyon gibi uygulamaların gerçekleştirilmesinde güvenlik desteği sunuldu. Kamu düzenini bozabilecek, hizmetin yapılışını ve sürdürülmesini engelleyebilecek faaliyetlere mani olundu.

EĞİTİM VE TSK

-Eğitim kurumlarında pandemi ve hastalıktan korunma yolları hakkında eğitim verildi. Talep doğrultusunda sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerin görevlendirilmesi sağlandı. Eğitim ve öğretime verilen arada uzaktan eğitimin sürdürülebilmesi için gerekli kararlar alındı. Askeri birliklerde pandemi faaliyet planları hazırlanarak terhisler ve askere alımlar gerçekleştirildi.

HABERLEŞME SIKINTISIZ

-Ulusal ve yerel düzeyde haberleşmenin sürekliliği sağlandı. Acil ve afet durumlarında kurumlararası koordinasyon sağlandı. Pandemi için il bazında komite ve merkezler kuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 878
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 878
Abone Ol Google News
Gerçek yüzünü gördük

Gerçek yüzünü gördük

​İletişim Başkanı Altun, Antifa'yı değerlendirdi.
İlhak protesto edildi

İlhak protesto edildi

​Tel Aviv'deki protestoya ABD'li senatör de destek verdi.
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Vefat eden sayısı 21, iyileşen sayısı bin 922.
Libya'da sıcak saatler

Libya'da sıcak saatler

​Ordu, Sirte kentini darbeci Hafter militanlarından geri aldı.
Yusufeli Barajı açıklaması

Yusufeli Barajı açıklaması

"Ekonomimize yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak."
Dev projelerde sona doğru

Dev projelerde sona doğru

​Erdoğan: Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı.
Bakan fotoğrafını paylaşmıştı

Bakan fotoğrafını paylaşmıştı

​"Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım."
Libya'da tarih<br>yeniden yazıldı

Libya'da tarih
yeniden yazıldı

Hafter'in darbe rüyasını SİHA'lar bitirdi.
Adalar'da<br>ulaşım skandalı

Adalar'da
ulaşım skandalı

Kaçak elektrikli faytonlarla yolcu taşımaya başladılar.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
13 günlük<br>tarihi rekor

13 günlük
tarihi rekor

Tarihinin aralıksız en uzun soluklu çıkışını yaptı.
En büyük<br>darbe terördür

En büyük
darbe terördür

Bakan Soylu'dan muhalefetin iddialarına sert cevap.
Faturalar<br>normalleşiyor

Faturalar
normalleşiyor

​Borcu olanlar 1 Temmuz sonrasına dikkat!
Trabzon'a demir attı

Trabzon'a demir attı

Yerli sondaj gemisi Karadeniz için hazırlık yapıyor.
45 kişiye koronavirüs bulaştırdılar

45 kişiye koronavirüs bulaştırdılar

Yasağa rağmen nişan yapanlara 86 bin lira ceza.
İlk adım<br>mahkum takası

İlk adım
mahkum takası

Taliban ile müzakerelerin yolu açılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.