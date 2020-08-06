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Koronavirüs Salgında alarm zilleri çalıyor En sıkı denetim bugün
TÜRKİYE

Salgında alarm zilleri çalıyor: En sıkı denetim bugün

Salgın vakaları artıp alarm zilleri çalınca tedbirler sıkılaşıyor. Bugün tüm Türkiye’de şimdiye kadarki en yoğun denetimlerin yapılacağını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine bugün tüm Türkiye’de denetimler yapılacak.
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine bugün tüm Türkiye’de denetimler yapılacak.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yetkilileri harekete geçirdi. Salgınla ilgili bugün en yoğun denetimler yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün tüm Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin yoğun bir denetim yapılacağını açıkladı. Bakan Soylu, Twitter adresinden “#SağlıkİçinHepimizİçin” etiketi ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

HEPİMİZ SAHADA OLACAĞIZ

“Tüm Türkiye’de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. ‘Kontrollü Sosyal Hayat.’ Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta.”

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DENETİM MERKEZİ KURULDU

Bu arada Kırıkkale’de önceden altyapısı hazırlanan “İl Salgın Denetim Merkezi”, İçişleri Bakanlığının “Kovid-19 Tedbirleri” konulu ek genelgesiyle faaliyetlerine başladı. Valilik bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezi içerisinde oluşturulan İl Salgın Denetim Merkezi’nde 80-100 gezici salgın uyarı ekibi ve 10-15 de uzman denetim ekibi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına vatandaşlar ve iş yerlerinin uyup uymadığını kontrol edecek.

PİLOT İL KIRIKKALE

Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgileri, oluşturulan merkezi veri tabanına kaydedilecek. Ekipler, denetimlerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik bakımından ses ve görüntü kaydı da yapabilecek.

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GÜVENLİ BÖLGE BELGESİ OLACAK

  • Merkezden sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, uyarıcı denetimde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edileceğini belirterek, “Uzman denetimlerinin en önemli sonuçlarından biri, 2 kez denetlenen bir yerde zikredilen kurallara uyuluyorsa o yere ‘güvenli bölge’ ya da ‘Kovid-19 kurallarına bu iş yeri uymaktadır’ yazılı levha veya logo verilecek. Bu belgeyi almış olan iş yeri, duruma göre 3-4 uyarıcı ve gerekirse uzman denetim ekipleri tarafından iş yerinin niteliğine göre haftada 2 veya 3 kez denetlenecek. Eğer herhangi bir ihlal söz konusu olursa önce ikaz edilecek. İkinci ihlalin olması halinde o belge oradan alınacak” dedi.

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