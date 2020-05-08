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Koronavirüs Tatil iptali isteyene ya erteleme ya iade Vatandaşın tatil planı altüst oldu
TÜRKİYE

Koronavirüs döneminde tatil planları olanların yasal hakları nelerdir?

Tatil iptali isteyene ya erteleme ya iade: Vatandaşın tatil planı altüst oldu

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, vatandaşların tatil planlarını da etkiledi. Virüs salgınından önce tatil planı yapıp rezervasyon yaptıranlar, satın aldıkları paketleri iptal etmek zorunda kaldı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüsün olağanüstü bir durum olması sebebiyle de vatandaşlar, tüketici hakları ve tur yönetmeliğine göre para iadesi alma hakkına sahip oldu. Bu süreçte izlemesi gereken yolu ve sahip olunan hakları Av. Elvan Kılıç anlattı.

Elvan Kılıç

Tüketicilere tanınan üç hak için Kılıç şunları söyledi: “Birinci hak, paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma. Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma. Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme. Yani ücretin geri iade edilmesi." Paket turların vatandaşlar tarafından olağanüstü dönemlerde iptal edilebileceğini belirten Kılıç, “Paket tur düzenleyicisine noter aracılığıyla yazılı olarak bildirim yapmalıdır. Şirketler, on dört gün içerisinde iade etmek zorundadır” şeklinde konuştu.

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EKONOMİ
Vatandaşa tatil çağrısı: İptal etmeyin öteleyin!
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