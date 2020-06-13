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Koronavirüs Trende yemeğe yasak toplantıda e-imzaya teşvik
TÜRKİYE

Trende yemeğe yasak toplantıda ‘e-imza’ya teşvik

Kontrollü normalleşme sürecinde geçerli kurallar sektör sektör belli oluyor. Tren seyahatlerinde su dışında yeme içme yapılmayacak. İş yerlerinde yapılan toplantılarda e-imza teşvik edilecek. Toplantı boyunca maskeler çıkarılmayacak ve oturma düzeni birer metre arayla olacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı’nın, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirleri belirlediği “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” güncellendi. Rehberde, yeni normale ilişkin tren yolculuklarından toplantı düzenlerine yeni kurallar açıklandı. Kontrollü sosyal hayatta hızlı trenler başta olmak üzere şehirler arası otobüslerde yapılacak yolculuk esnasında şu kurallara dikkat edilecek:

MAKİNİST MASKESİZ

-Tren personeli tıbbi maske kullanacak. Makinistler kendileri için ayrı kabin bulunduğundan maskesiz çalışabilecek. Trene maskesiz yolcu alınmayacak. Maske yolculuk boyunca takılı olmak zorunda . Personel eldiven kullanmayacak. Sık aralıkla ellerini antiseptik ile temizleyecek.

YEME İÇME DÜZENİ

-İki saatlik seyahatlerde su dışında yeme içme yapılmayacak. Uzun seyahatlerde ambalajlı kumanya şeklide yiyecek içecek servisi yapılabilecek. Trenlerde yemek vagonu kapalı olacak. Yolcuların birbirine yiyecek içecek ikram yapmasına izin verilmeyecek.

KULAKLIK YOK

-Kulaklık dağıtımı yapılmayacak. Trenlerde şüpheli vakalar için orta vagonun en arkasında iki sıra ya da yemek vagonu ayrılacak. İniş ve binişlerde 1,5 metre sosyal mesafe korunacak.

KAPTANLAR NASIL DİNLENECEK?

-Otobüslerde yedek şoförlerin uyuma alanının havalandırılması ve her şoför değişimi öncesi 15 dakika temiz hava akımı sağlanacak. Bu alanda kişiye özel malzeme kullanılmasına dikkat edilecek.

Kamu ve özel iş yerlerinde kurum içi düşük katılımlı toplantılar için de önlemler belirlendi. Alınması gereken genel önlemler şöyle:

TOPLANTI KURALLARI

-Toplantılar, temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılacak. Mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilecek. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek. Klima ve vantilatör kullanılmayacak.

-Toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yenilip içilmemesine özen gösterilecek. Toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulacak, toplantının uzaması durumunda ara verilecek ve pencereler açılarak ortam havalandırılması yapılacak. Toplantı salonlarının temizliği günlük olarak yapılacak ve salonlar düzenli şekilde havalandırılacak.

4 METREKAREYE BİR KİŞİ

-Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanacak. Toplantı salonuna görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılacak. Toplantı salonunda oturma düzeni her yöne en az 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde sağlanacak. Kişiler toplantı boyunca mutlaka maskelerini uygun şekilde takacak ve toplantı başkanı katılımcıların toplantı boyunca maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarıda bulunulacak.

E İMZA KULLANIN

-Mümkün oldukça belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görecek, e-imza kullanılmasına özen gösterilecek. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalacak ve sırayla sosyal mesafe gözetilerek evrak imzalanacak. Kişiler evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanacak ve bu kalemlerin ortaklaşa kullanılmamasına itina edilecek. Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanacak.

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