Koronavirüs Türkiye kilit aktör Koronavirüs ile mücadele övgüsü
DÜNYA

Türkiye kilit aktör: Koronavirüs ile mücadele övgüsü

ABD merkezli Transatlantik Liderlik Ağı Başkan Yardımcısı Sahsa Toperich, Türkiye’nin Kovid-19 ile küresel mücadelede kilit bir aktör olduğunu yazdı. 88 ülkenin Türkiye’den tıbbi yardım talep ettiğini hatırlatan Toperich, Ankara’nın şimdiye kadar İngiltere, İspanya ve İtalya’nın aralarında olduğu 33 ülkeye (sayı 34’e yükseldi) yardım gönderdiğini vurguladı. Toperich, “Türkiye salgına karşı çoğu Avrupa ülkesinden daha hızlı tedbir aldı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan A400M, Koca Yusuf askeri kargo uçağıyla bugüne kadar 34 ülkeye tıbbi malzeme ulaştırdı.
Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan A400M, Koca Yusuf askeri kargo uçağıyla bugüne kadar 34 ülkeye tıbbi malzeme ulaştırdı.

ABD merkezli Transatlantik Liderlik Ağı Başkan Yardımcısı Sahsa Toperich, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla küresel mücadelede kilit bir aktör olduğunu yazdı. ABD siyasi çevrelerinde etkili The Hill haber sistesinde yayımlanan “Türkiye Kovid-19 ile küresel mücadelede kilit bir aktör olarak öne çıkıyor” başlıklı makalesinde Toperich, Türkiye’nin ilk vakanın tespit edilmesinden bir gün sonra okulları tatil ettiğini hatırlatarak, Ankara’nın salgına karşı çoğu Avrupa ülkesinden daha hızlı önlem aldığını ifade etti. -Türkiye hazırlıklıydıTürkiye’nin koruyucu malzeme üretimine hız verdiğini ve maskeleri halka bedava dağıtma kararı aldığını yazan Toperich, “Ülkenin milyonlarca mülteci ve sığınmacıyı misafir etmesi, yıkıcı depremler yaşaması gibi birçok büyük ölçekli felaketle karşı karşıya kaldığı dikkate alındığında Türkiye’nin bu tür pandemilerle baş etme konusunda daha hazırlıklı olması sürpriz değil” değerlendirmesinde bulundu.

88 ÜLKE YARDIM TALEP ETTİ

Türkiye’nin İtalya, İspanya ve İngiltere’nin yanı- sıra birçok Balkan ülkesine tıbbi malzeme gönderdiğini hatırlatan Toperich, 88 ülkenin Türkiye’den yardım istediğini ve Ankara’nın şimdiye dek 33 ülkeye (Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yardım gönderdiği ülke sayının 34’e yükseldiğini açıkladı) yardım ulaştırdığına dikkati çekti. İsrail’in de Türkiye’den tıbbi malzeme tedarik etmek istediğini yazan Toperich, “Türkiye, Trablus’a saldırıları sırasında Kovid-19 hastalarının kaldığı Hadra Hastanesi’ne defalarca saldırı düzenleyen Halife Hefter’in savaş çığırtkanlığı ile kaosa sürüklenen Libya’ya da yardım yapıyor” ifadesine yer verdi.

NATO’da örnek müttefik

  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye’nin, salgınla mücadelede müttefiklere en çok yardım sağlayan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye’nin müttefik ülkelere yaptığı yardımlardan övgüyle bahsetti. Stoltenberg, “Türkiye müttefiklere en çok yardım sağlayan ülkelerden biri. Türkiye’den İngiltere’ye tıbbi malzeme ve kişisel koruma eşyası götüren askeri uçak ilk kez NATO’nun tek sefer numarasını kullandı. Bu mekanizmayı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) ile geliştirdik ve ilk kez denendi” ifadelerini kullandı. Stoltenberg önceki gün de Covid-19’la mücadelede Türkiye vurgusu yaparak, “NATO çağrı merkezi ilk kez Türkiye’den İngiltere’ye yardım sağlanmasını kolaylaştırmak için kullanıldı” açıklamasını yapmıştı.

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