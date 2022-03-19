Koronavirüs Türkiyenin 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 19 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 19 Mart vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

  • Son 24 saatte, 105kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 17 bin 328 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 328 kişinin testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 269 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 435 bin 701 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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