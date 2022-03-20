Türkiye'nin 20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 15 binin altında

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
- Son 24 saatte, 85 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 13 bin 81 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
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