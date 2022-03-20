Türkiye'nin 20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 15 binin altında

Ekonomi

Bakanlıktan Sözcü'nün haberine yalanlama: 2025 yılından itibaren devletimiz ilave gelire kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sözcü gazetesinde yer alan "Garantili hayat yan gel yat" başlıklı haberine yalanlama geldi. Haber üzerine bakanlıktan yapılan açıklamada kamu özel işbirliği (KÖİ) ile yapılan yatırımların, 2024 yılında başa baş noktasına geleceğini, 2025'ten itibaren ise elde edilen gelirlerin, yapılacak ödemelerin üzerinde olacağı belirtildi.