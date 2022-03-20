Koronavirüs Türkiyenin 20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 15 binin altında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 15 binin altında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 20 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Uzun süredir düşüş eğiliminde olan vaka sayısının 15 bin seviyesinin de altına gerilediği görüldü. İşte 20 Mart vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 15 binin altında
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

  • Son 24 saatte, 85 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 13 bin 81 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

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