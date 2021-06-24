Üçüncü dozlar Temmuz’da​

Hatırlatma aşısı olarak ifade edilen üçüncü doz aşıların, ilk etapta sağlıkçılarla Temmuz ayı itibarıyla başlaması planlanıyor. Yine iki doz aşı olup da 6 ayını dolduranlar için de üçüncü doz aşılamaların Eylül ayına kadar yapılması öngörülüyor. Kovid-19’la mücadelede uygulanan haftalık aşı sayısı haziranda 4 kat arttı. Yerli aşıda da üçüncü faza geçilirken; aşılamada yaş sınırı 25’e kadar indi. Türkiye, 13 Ocak’ta başlayan ve 6 aylık sürede 44 milyonu bulan aşılamayla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini aldı. Birkaç hafta içerisinde de aşılamanın 18 yaş üzerindeki nüfusun tamamına açılması hedefleniyor. Tüm bunlarla beraber, 3. doz aşılama için çalışmalar hız kazandı. Bilim Kurulu’nun da değerlendirmeleri doğrultusunda hatırlatma dozlarının planlanmasına başlandığı öğrenildi. Hatırlatma aşısı, iki doz aşısının üzerinden en az altı ay geçenlere uygulanacak. Bu kapsamda da ilk etapta, koronavirüs aşılama takviminde ilk sırada aşılanan sağlıkçılar için Temmuz’da hatırlatma dozu yapılması planlanıyor. Aşı tedarikine de bağlı olarak Sinovac aşısı olan sağlıkçılara 3. dozun temmuz ayı itibariyle başlaması öngörülüyor.

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TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN ‘EYLÜL’