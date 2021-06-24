Koronavirüs Üçüncü dozlar Temmuzda
TÜRKİYE

Üçüncü dozlar Temmuz’da

Hatırlatma aşısı olarak ifade edilen üçüncü doz aşıların, ilk etapta sağlıkçılarla Temmuz ayı itibarıyla başlaması planlanıyor. Yine iki doz aşı olup da 6 ayını dolduranlar için de üçüncü doz aşılamaların Eylül ayına kadar yapılması öngörülüyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Üçüncü dozlar Temmuz’da​
Fotoğraf: Arşiv

Hatırlatma aşısı olarak ifade edilen üçüncü doz aşıların, ilk etapta sağlıkçılarla Temmuz ayı itibarıyla başlaması planlanıyor. Yine iki doz aşı olup da 6 ayını dolduranlar için de üçüncü doz aşılamaların Eylül ayına kadar yapılması öngörülüyor. Kovid-19’la mücadelede uygulanan haftalık aşı sayısı haziranda 4 kat arttı. Yerli aşıda da üçüncü faza geçilirken; aşılamada yaş sınırı 25’e kadar indi. Türkiye, 13 Ocak’ta başlayan ve 6 aylık sürede 44 milyonu bulan aşılamayla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini aldı. Birkaç hafta içerisinde de aşılamanın 18 yaş üzerindeki nüfusun tamamına açılması hedefleniyor. Tüm bunlarla beraber, 3. doz aşılama için çalışmalar hız kazandı. Bilim Kurulu’nun da değerlendirmeleri doğrultusunda hatırlatma dozlarının planlanmasına başlandığı öğrenildi. Hatırlatma aşısı, iki doz aşısının üzerinden en az altı ay geçenlere uygulanacak. Bu kapsamda da ilk etapta, koronavirüs aşılama takviminde ilk sırada aşılanan sağlıkçılar için Temmuz’da hatırlatma dozu yapılması planlanıyor. Aşı tedarikine de bağlı olarak Sinovac aşısı olan sağlıkçılara 3. dozun temmuz ayı itibariyle başlaması öngörülüyor.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN ‘EYLÜL’

  • Yine ikinci grupta, 65 yaş üstü ve riskli kişiler için hatırlatma dozlarının yapılması planlanıyor. Sinovac ve BioNTech aşılarının çapraz kullanılmasının seçenekler arasında olduğu ifade edilirken, isteyenlere üçüncü doz aşıları seçme şansı verileceği de belirtiliyor. Bununla ilgili Bilim Kurulu’nun çalışmaları ise sürüyor. Yine çalışmaları devam eden yerli aşı da 3. doz olarak kullanılabilecek. Toplumsal bağışıklık için eylül ayı işaret edilirken, en az yüzde 70 aşılama oranına ulaşılması hedefleniyor. İki doz aşısı yaptıranlardan 6 ayını dolduranlar için üçüncü doz aşılamalarının büyük bir kısmının eylüle kadar yapılması hedefleniyor. Son 1 haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumunda olan Türkiye’nin, üçüncü doz için takviminin istendiği şekilde devam etmesi durumunda, erken dönemde yaygın üçüncü doz aşılamayı yapan ülke konumunda olacağı ifade ediliyor.
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