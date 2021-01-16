​Umutlarımız yeşerdi

Kovid-19 ile mücadelede 300’ün üzerinde kayıp veren sağlık çalışanları aşılamaya da büyük destek verdi. Sağlık personelinin aşılanması devam ederken aşı olan sağlıkçılar, aşılamanın başkentteki merkez üslerinden Ankara Şehir Hastanesi çalışanları Yeni Şafak’a konuştu.

GÜNDEM Liderler aşı oluyor

ŞU AN KALICI ÇÖZÜM AŞI

Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Atik: Aşının gönüllü faz çalışmasında da yer aldım. Plesabo olduğumu öğrenince yeniden gerçek aşıyı vuruldum. Aşılama ile sağlık çalışanları olarak yükümüz hafifleyecek. Sağlık çalışanları bu süreçte çok yoruldu. Gönüllü oldum çünkü bir an aşı çalışması sonuçlansın ve aşılama başlasın istedik. Bir an önce bu hastalıkla baş edebilecek noktaya gelelim, sağlık çalışanların yükü hafiflesin diye bu çalışmaya katılmıştım. Topluma önderlik edeceğiz. Aşı en önemli çözüm yolu. Elimizde şu anda aşımız var. Gönül rahatlığı ile aşıyı olduk. Tedbirlerle hasta sayısı düştü ama buna şu an en kalıcı çözüm olarak aşı olmak gerekiyor.

Mehmet Al Atik

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Genel Cerrah Yasin Erkuş: Çocuk felci, kızamık hastalıkları görülmüyorsa sebebi aşıdır. Aşılar, insanların korunması için oluyor. Ben aşı oldum, çevremdeki tüm sağlık çalışanları aşı oldu. Sırası gelen herkes aşı olması gerekir ki bu hastalığı daha kısa sürede atlatabilelim. Pandemi döneminde sağlıkçılara çok iş düştü. Kanser ve acil hastaların ameliyatlarını yapıyoruz, bu süreçten sonra ameliyatlarında normale dönmesini bekliyoruz.

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Yasemin Kavlak

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