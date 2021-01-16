Koronavirüs Umutlarımız yeşerdi
TÜRKİYE

​Umutlarımız yeşerdi

Umutlarımız yeşerdi

Koronavirüs aşısında önceliğin kendilerine verilmesinden memnunluk duyan sağlık çalışanları, aşılamanın başlamasına ilişkin “Umutlarımız yeşerdi” yorumu yaptı. Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Mehmet Ali Atik, “Aşı en önemli çozüm yolu” dedi. Genel Cerrah Yasin Erkuş da “Sırası gelen herkes aşı olması gerekir ki bu hastalığı daha kısa sürede atlatabilelim” çağrısı yaptı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Sağlık personelinin aşılanması devam ederken aşı olan sağlıkçılar, aşılamanın başkentteki merkez üslerinden Ankara Şehir Hastanesi çalışanları Yeni Şafak’a konuştu.
Sağlık personelinin aşılanması devam ederken aşı olan sağlıkçılar, aşılamanın başkentteki merkez üslerinden Ankara Şehir Hastanesi çalışanları Yeni Şafak’a konuştu.

Kovid-19 ile mücadelede 300’ün üzerinde kayıp veren sağlık çalışanları aşılamaya da büyük destek verdi. Sağlık personelinin aşılanması devam ederken aşı olan sağlıkçılar, aşılamanın başkentteki merkez üslerinden Ankara Şehir Hastanesi çalışanları Yeni Şafak’a konuştu.

Liderler aşı oluyor
GÜNDEM
Liderler aşı oluyor

ŞU AN KALICI ÇÖZÜM AŞI

  • Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Atik: Aşının gönüllü faz çalışmasında da yer aldım. Plesabo olduğumu öğrenince yeniden gerçek aşıyı vuruldum. Aşılama ile sağlık çalışanları olarak yükümüz hafifleyecek. Sağlık çalışanları bu süreçte çok yoruldu. Gönüllü oldum çünkü bir an aşı çalışması sonuçlansın ve aşılama başlasın istedik. Bir an önce bu hastalıkla baş edebilecek noktaya gelelim, sağlık çalışanların yükü hafiflesin diye bu çalışmaya katılmıştım. Topluma önderlik edeceğiz. Aşı en önemli çözüm yolu. Elimizde şu anda aşımız var. Gönül rahatlığı ile aşıyı olduk. Tedbirlerle hasta sayısı düştü ama buna şu an en kalıcı çözüm olarak aşı olmak gerekiyor.

Mehmet Al Atik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı da yan etki yaşamadım ikinci dozu da alacağım
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı da yan etki yaşamadım ikinci dozu da alacağım

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: ‘CoronaVac’ aşısı olan bir kişinin tekrardan başka bir aşı yaptırmasına gerek yok
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: ‘CoronaVac’ aşısı olan bir kişinin tekrardan başka bir aşı yaptırmasına gerek yok

Genel Cerrah Yasin Erkuş: Çocuk felci, kızamık hastalıkları görülmüyorsa sebebi aşıdır. Aşılar, insanların korunması için oluyor. Ben aşı oldum, çevremdeki tüm sağlık çalışanları aşı oldu. Sırası gelen herkes aşı olması gerekir ki bu hastalığı daha kısa sürede atlatabilelim. Pandemi döneminde sağlıkçılara çok iş düştü. Kanser ve acil hastaların ameliyatlarını yapıyoruz, bu süreçten sonra ameliyatlarında normale dönmesini bekliyoruz.

Yasemin Kavlak

DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUK

  • Ankara Şehir Hastanesi Eğitim Koordinatörü Yasemin Kavlak: Biz uzun zamandır dört gözle aşılanmayı bekliyorduk. Aşılanma takvimi tam uygulanır, herkes duyarlı olur ve aşıyı yaptırırsa bizim iş yükümüz çok hafifleyecek. Ben halen evlatlarıma sarılamıyorum, sarılırken 40 kere düşünüyorum. Aşı ile umutlarımız yeşerdi. Aşı vurulurken çok heyecanlandım, çocuklar gibiydik. Randevumuzu aldık, gidip aşımızı olduk. Aşı yaptırmakta kararsız olanlar arıyor, onlarla görüşerek aşıyı anlatıyoruz, fikirleri değişiyor. Aşı olmam diyen bir çok arkadaşın, aşı olduğuna şahit olduk.
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