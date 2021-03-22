Koronavirüs Vakalar 70 ilde arttı
TÜRKİYE

Vakalar 70 ilde arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı. Haritada 30 büyükşehirden 15’i kırmızı, 11’i turuncu, 4’ü ise sarı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Haritada Türkiye genelinde olduğu gibi büyükşehirler arasında da Samsun vaka sayısında ilk sırada. 100 binde en çok vaka 508.97 ile Samsun’da olurken, onu 288.16 ile Balıkesir takip etti.

İSTANBUL ARTTI

İstanbul’da geçen haftaya göre vaka sayısında artış yaşandı. İstanbul’da oran 251.12 olurken İzmir de her 100 bin kişiden 111.41’nde virüs tespit edildi. Ankara’da ise bu oran 107.40.

ONLAR KIRMIZI

Samsun’un başı çektiği kırmızı ile gösterilen yüksek riskli diğer büyükşehirler Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Sakarya, Ordu, Trabzon, Malatya, Kayseri, Ankara, Konya, Eskişehir ve Antalya. Haftalık verilere göre, turuncu olan büyükşehirlerin sayısı ise 11. Bunlar arasında Bursa kırmızıya geçme tehlikesi en yüksek il.

200 barajını 12 il aştı

Türkiye genelinde vaka yoğunluklarında dikkat çekici bir artış göze çarpıyor. Geçtiğimiz hafta 200 barajını aşan şehir sayısı 9 iken bu hafta bu sayı 12’e yükseldi. 200 barajını aşan şehirler ise Edirne, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Ordu, Trabzon, Rize, Tokat, Kilis, Aksaray, Konya.

ÇOK YÜKSEK RİSKE GİRDİLER

  • 100 barajını aşan il sayısı ise 14’den 23’e çıktı. 100 barajını aşarak çok yüksek riskli olan iller şöyle: Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Artvin, Bolu, Çankırı, Çorum, Amasya, Gümüşhane, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Kayseri, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya ,Antalya ve Iğdır. Açıklanan yeni risk haritasında her 100 bin kişide 300 ve 500 barajını aşan illerin bulunması da dikkat çekti.

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