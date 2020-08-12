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TÜRKİYE

​Virüsü 3 dakikada imha ediyor: İthalinden üç kat daha ucuz

Virüsü 3 dakikada imha ediyor

BESMAK, 25 m2’lik kapalı alanda virüs ve bakterileri yok eden cihazın yerlisini üretti. 3 dakikada zararlıları yüzde 99,9 yok edebilen cihaz, ABD’deki benzerinden daha ucuza mal oldu. Kızılötesi ışın dalga boyları kullanılan cihaz, üzerindeki lambalardan flaş patlatarak bakteri ve virüsleri yok ediyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Virüs öldüren yerli cihaz üretildi.
Virüs öldüren yerli cihaz üretildi.

Hijyen ve temizlik ürünlerinin öne çıktığı yeni dönemde yerli girişimciler de çalışmalarına hız verdi. Yeni normal olarak tanımlanan süreçte artık bu alana yatırım yapan firmalar kazanacak ve ülkelerine de önemli katkı sağlayacak. Bir Türk firması 25 m2’lik kapalı alanda virüs ve bakterileri yok eden cihazın yerlisini yaptı. 3 dakikada zararlıları yüzde 99.99 yok ettiği laboratuvarda test edilen cihaz, ABD’deki benzerinden de daha ucuza mal oldu. Ürünün önümüzdeki dönemde önemli bir ihracat başarısı sağlaması da bekleniyor.

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KIZILÖTESİ IŞINLA İMHA

Söz konusu cihazı Ankara’da test makinaları imal eden BESMAK adlı bir firma üretti. Kızılötesi ışın dalga boyları kullanılan cihaz üzerindeki lambalardan flaş patlatarak bakteri ve virüsleri yok ediyor. Çoğunluğu yerli ve milli imkanlarla üretilen cihaz üzerinde 4 adet xenon pulse flaş bulunuyor. Bu flaşlar yanıp söndüğünde UV-C, UV-B ve UV-A ile kızılötesi ışın dalgalarını güçlü bir şekilde ortama veriyor.

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Bu ışın dalgaları virüslerin yapısını bozarak onların yok olmasını sağlıyor. Xenon teknolojisi geniş spektrum aralığı ve yüksek enerjisi nedeniyle her çeşit virüs, bakteri, mantar gibi mikroorganizmalar üzerinde etkili. Yerli imkanlarla üretilen cihazın akredite laboratuvardan alınan onaylı test sonucuna göre 1,5 metre mesafeden Kovid-19 virüsidal analizinde, %99.9994 oranında virüsleri etkisiz hale getirerek yok ettiği kanıtlandı. 25 metrekarelik bir alanda ise sadece 3 dakikada %99.99 tüm mikroorganizmaları yok ettiği belirtildi.

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ABD’Lİ MUADİLİNDEN ÇOK DAHA UCUZ

BESMAK Xenon Max ile bir odanın dezenfekte işlemi zaman ayarlaması ve kontrolü sayesinde odaya bırakılarak tamamen insansız bir ortamda gerçekleştiriliyor. Amerika’da bulunan muadili 110 bin dolar olan cihazın yerli üretimi ise yaklaşık üçte bir fiyatına satılıyor.

HER ALANDA KULLANIM İMKANI

  • Özellikle sağlık, turizm, konaklama ve gıda sektörlerinde; hastanelerde, otellerde, özel hasta odalarında, alışveriş merkezlerinde, gıda paketleme hatlarında, ambulanslarda, yurtlarda, huzurevlerinde, spor salonlarında kullanılması planlanıyor.

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