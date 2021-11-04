VLP için Faz-3 adımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli VLP aşının Faz-3 çalışması için Sağlık Bakanlığı’na başvurduklarını bildirdi. Varank, “Kovid-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığı’ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast’ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz.” dedi.