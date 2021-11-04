Koronavirüs VLP için Faz-3 adımı
TÜRKİYE

VLP için Faz-3 adımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli VLP aşının Faz-3 çalışması için Sağlık Bakanlığı’na başvurduklarını bildirdi.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
VLP için Faz-3 adımı
Arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli VLP aşının Faz-3 çalışması için Sağlık Bakanlığı’na başvurduklarını bildirdi. Varank, “Kovid-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığı’ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast’ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz.” dedi.

Mutasyona 1 haftada çare
KORONAVİRÜS
Mutasyona 1 haftada çare

VLP temelli yerli aşıyı geliştiren bilim insanından çağrı: Türk aşısı gelene kadar mevcut aşıları olun
KORONAVİRÜS
VLP temelli yerli aşıyı geliştiren bilim insanından çağrı: Türk aşısı gelene kadar mevcut aşıları olun
Bill Gatesin geliş amacını yazdı

Bill Gates'in geliş amacını yazdı

​Ege gezisi Amerikan medyasında gündem oldu.
8 bin km yol gitti

8 bin km yol gitti

Kukla Emel'in yolculuğu Manchester'da son buldu.
Alman basını AB Komisyonu Başkanı von der Leyeni eleştirdi: İklim diyorsun 50 kilometre için özel jete biniyorsun

​CHP'li meclis üyesinden 28 Şubat'ı hatırlatan hareket.

​"HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır."

​Kilosu 30 bin lira ile 70 bin lira arasında değişiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada kirli propagandanın hedefi oldu.

​Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı: Polis saldırganı ısırdı
Tokat'ta<br>zincirleme kaza

Tokat'ta
zincirleme kaza

Okul servisiyle iki otomobil çarpıştı.

Kandil'in sınırlarımız dışında olduğundan haberi var mı?

​Ellerinde hortumlarla 24 saat nöbet tutuyorlar.

​Pil üretimine yakında başlanacak.

​Tanker alev topuna döndü, sülfürik asit tarım arazisine aktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.