Yalova'da koronavirüsü yenen 17 günlük bebek ile anne ve babası alkışlarla taburcu edildi

Ekonomi

350-850 bin TL arasındaki eve talep patladı

Arka arkaya gelen konut kampanyalarıyla harekete geçen alıcılar, en çok 350 bin lira ile 850 bin lira bandındaki konutları satın aldı. 60 ile 100 metrekare arasındaki balkonlu evler de tercihte öne çıktı. İlginin çok yüksek olduğunu ve satışa döndüğünü belirten müteahhitler, ellerdeki stokların hızla tükeneceğini söyledi.