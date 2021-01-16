Koronavirüs Yan etkiler için 6 tavsiye
TÜRKİYE

​Yan etkiler için 6 tavsiye: Aşının yan etkisi var mı, Aşının yan etkileri neler?

Yan etkiler için 6 tavsiye

Sağlık Bakanlığı, CoronaVac aşısı sonrasında oluşabilecek yan etkileri ve olası bir yan etki ile karşılaşıldığında yapılacakları açıkladı. İşte aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar...

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı, CoronaVac aşısı sonrasında oluşabilecek yan etkileri ve olası bir yan etki ile karşılaşıldığında yapılacakları açıkladı. Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar altı başlıkta şöyle sıralandı:

Umutlarımız yeşerdi
KORONAVİRÜS
Umutlarımız yeşerdi

AŞILI BÖLGEYE ISLAK HAVLU

-Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolu yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. Soğuk suyla ıslatılmış bir havlu aşı yapılan bölgeye uygulanabilir. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Liderler aşı oluyor
GÜNDEM
Liderler aşı oluyor

BOL SIVI TÜKETİN

  • -Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
  • -Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
  • -Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
  • -Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

ACİL DURUMDA SAĞLIK KURULUŞUNA

-Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz. Kovid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

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