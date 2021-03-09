Yeniden kapanma perişan eder: Çözüm tüm kurallara uymaktan geçiyor

Kovid-19 haftalık vaka haritasında “kırmızı” ile gösterilen çok yüksek riskli şehirlerin sayısında artış var. Vatandaşlar kontrollü normalleşmede tedbirleri elden bırakırsa son haritada “turuncu” olan yüksek riskli şehirler de “kırmızı”ya dönebilir. Bu da yeniden kapanma anlamına geliyor. Sektör yöneticileri bu nedenle vatandaşları uyardı.

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KURALLARA UYMALIYIZ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “Eğer bir daha kapanırsak hem esnafın hem de vatandaşın işi zorlaşır. Gevşemeden mesafe, hijyen ve maske kuralına dikkat edilmeli. İşletmeler, biraz daha alışık çünkü bir yıldır kapalılar. İşletme sahipleri, bulundukları mekanları kontrol etmeliler. Müşteri yoğunluğu olan noktalarda masa sayısını, kullanılan günü birlik masa örtülerinin temizliği kurallarına harfiyen uyulmalıdır.”

Bendevi Palandöken

Faruk Elmalı

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TELAFİSİ OLMAZ

“Artık yerler açıldı, ‘bir şey olmaz’, ‘yan yana da olsa ne olacak’ diye düşüncesi telafisi olmayan kararlar aldırabilir. Sanki korona salgını bitmiş gibi herkes dışarıda. Aslında en tehlikelisi bu. Vatandaş kendi kendini koruyabilmeli ki bu süreç uzun soluklu olsun. Yoksa yeniden kapatma olursa hem esnaf hem de çalışanlar perişan olacak. Her dükkanda bir polis bulunmayabilir ancak insanlar kendi kendini kontrol edecek. Herkesin bu işin bitmediğini anlaması lazım.”

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OLUMSUZ ETKİLER

Yeniden normalleşme sürecinde çok daha dikkatli olunmasını isteyen bir başka isim ise Turizmciler Derneği Başkanı Faruk Elmalı. “İnsanların kendi önlemlerini sıkıca almalarının olmazsa olmaz olduğunu görüyoruz” diyen Elmalı, şöyle devam etti: “Ülkemizin en önemli sektörü turizm sezonunun yaklaşmasıyla vaka sayılarının artması bizleri olumsuz yönde etkileyecektir. Vaka sayıları kontrol altında tutulamazsa yeniden kısıtlamalar ile karşı karşıya kalmamız mümkün.”

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SAĞLIK VE EKONOMİ İÇİN DİKKAT

“Hem sağlığımız hem de ülke ekonomimiz için daha dikkatli olmalıyız. Eğer yeni seyahat yasakları ve önlemler uygulanmaya başlarsa sektörün bu yükün altından kalkması mümkün olmaz. 2020 sezonunu ağır kayıplar ile geçiren turizm sektörü 2021 yılını dünya turizminden en yüksek payı almak için hazırlanıyor. Kovid önlemlerinin en iyi uygulandığı alan olan turizm sektöründeki yetişmiş iş gücü ve yüksek döviz girdisi ile ülkemizin bacasız fabrikalarını zor durumda bırakmamalıyız. Burada tüm vatandaşlarımıza görev düşüyor. El birliği ile bu süreçten kazançlı çıkmalıyız.”

Ayakta kalamayız

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice "Açılma ile sokaklarda, insanlarda, işletmelerde ciddi bir yoğunluk oluştu. Arkadaşlarımıza kuralları uygulaması konusunda ikazlarımızı yaptık. Bu fatura üçüncü kez kesilirse bizim sektörün artık ayakta kalması, bu zor şartlarda mümkün gözükmüyor. Sektör olarak yılın yarısını kaybettik. Dolayısıyla bir kapanma daha söz konusu olursa, tarihin en büyük rakamları doğal olarak devlette refleksini gösterecek. Her şeyden önce insan sağlığı söz konusu olduğu bir yerde tedbirler yeni baştan revize edilecek. Buna bir itirazımız olmaz. Bu iş sadece bizim sektörün işletmeleri açıldı, diye bizi yüklemek haksızlık olur. Hafta sonu yaşanan çılgınlığı biri bana izah etsin. HES kodu uygulaması yapmaya çalışıyoruz. HES koduna karşı insanlar dükkana girerken tepki gösteriyor 'bir yemek yiyip, çıkacağım' ya da 'bir pasta alıp çıkacağım' diyor. İnsanlar bunları da kabul etmiyor. Toplum bilinci gelişmezse, dükkanları da kapatsanız bu vaka sayıları aynı olur. İnsanlar, sanki bir anda her şey bitmiş gibi bir mantığa büründü. Sokakların insan seline dönüşmesi kabul edilemez bir durum" dedi.

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Aykut Yenice

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