​Yerli aşı gün sayıyor

Türkiye yerli Kovid-19 aşısında emin adımlarla yol alırken toplamda 17 farklı aşı çalışması yürütülüyor. 3 ineaktif, 1 DNA, 1 RNA, 2 VVnr, 7 PS, 1 LAV, 2 VLP tipi aşı çalışması bulunuyor. 1 aşı Faz-2, 3 aşı Faz-1, 8 aşı hayvan deneyleri, 5 aşı ise klinik aşamasında.

KORONAVİRÜS Türkiye'de yapılan Sinovac aşının etkinliği hesaplandı: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor

YERLİ KOVİD AŞISI EKİMDE

Türkiye’deki koronavirüs aşı çalışmasında en önde olan Erciyes Üniversitesi, Faz-2 çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 84 denek aşılanması yapılırken, 300 gönüllü denek sayısına ulaşılması hedefleniyor. Gönüllülere 21 gün arayla 2 doz aşı yapılacak. ERUCOV-VAC inekatif tipi aşı, Faz-3’e nisan ayında, üretime ekimde, acil kullanım onayını ise kasımda alması öngörülüyor. Diğer çalışmalardan bazılarında son durum şöyle:

KORONAVİRÜS Türkiye'den KKTC’ye 20 bin doz aşı daha

3 AŞI FAZ-1 AŞAMASINDA

-Ege Üniversitesi, DNA tipi aşıda Faz-1 aşamasında, haziranda Faz-3’e ve aralıkta da üretime, ocak 2022 tarihinde de acil kullanım onayı ya da kullanım onayı alması bekleniyor.

-Selçuk Üniversitesi, ineaktif tipi aşı çalışması Faz-1 aşamasında, temmuz ayında Faz-3’e, 2020 Mart’ta da üretime, Haziran 2020’de ise kullanım onayı almayı planlıyor.

REKLAM

-Selçuklu Üniversitesi ayrıca RNA tipi aşı çalışmalarının Faz-1’ini yürütüyor. Faz-3’e aralıkta, üretime Mayıs 2022 ve kullanım onayını ise Ekim 2022’de almayı hedefliyor.

-Ankara Üniversitesi, VVnr tipi aşı hayvan aşamasında, bu yıl Faz-3’e geçilmesi, üretime 2022 yılında, kullanıma ise 2023 yılında geçmeyi planlıyor.

-Acıbadem, LAV( canlı virüs aşısı) tipi aşı hayvan aşamasında, bu yıl ya da gelecek yıl Faz-3’e geçmeye planlarken, üretime 2022-2023’te kullanım onayı ise 2023-2024’te alması hedefleniyor.

-Hacettepe Üniversitesi, PS tipi aşı çalışmasına devam ederken, bu yıl Faz-3’e geçmeyi, üretime 2022-2023’te geçmeyi planlıyor.

REKLAM

HAYAT Meryem Uzerli aşı için Türkiye'ye geliyor

Bir kaç ay sonra tıpta yerimizi alacağız