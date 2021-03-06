Koronavirüs Yerli aşı gün sayıyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

​Yerli aşı gün sayıyor

Yerli aşı gün sayıyor

Koronavirüs aşılamasında hızı ile göz dolduran Türkiye’de yerli 17 farklı aşı çalışması yürütülüyor. Bu konuda bir adım önde olan Erciyes Üniversitesi, Faz-2 çalışmalarını sürdürüyor. 84 denek aşılanırken, Faz-3’e nisanda geçilmesi planlanıyor. Üretime ise ekimde başlanacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye yerli Kovid-19 aşısında emin adımlarla yol alırken toplamda 17 farklı aşı çalışması yürütülüyor. 3 ineaktif, 1 DNA, 1 RNA, 2 VVnr, 7 PS, 1 LAV, 2 VLP tipi aşı çalışması bulunuyor. 1 aşı Faz-2, 3 aşı Faz-1, 8 aşı hayvan deneyleri, 5 aşı ise klinik aşamasında.

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YERLİ KOVİD AŞISI EKİMDE

  • Türkiye’deki koronavirüs aşı çalışmasında en önde olan Erciyes Üniversitesi, Faz-2 çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 84 denek aşılanması yapılırken, 300 gönüllü denek sayısına ulaşılması hedefleniyor. Gönüllülere 21 gün arayla 2 doz aşı yapılacak. ERUCOV-VAC inekatif tipi aşı, Faz-3’e nisan ayında, üretime ekimde, acil kullanım onayını ise kasımda alması öngörülüyor. Diğer çalışmalardan bazılarında son durum şöyle:

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3 AŞI FAZ-1 AŞAMASINDA

-Ege Üniversitesi, DNA tipi aşıda Faz-1 aşamasında, haziranda Faz-3’e ve aralıkta da üretime, ocak 2022 tarihinde de acil kullanım onayı ya da kullanım onayı alması bekleniyor.

-Selçuk Üniversitesi, ineaktif tipi aşı çalışması Faz-1 aşamasında, temmuz ayında Faz-3’e, 2020 Mart’ta da üretime, Haziran 2020’de ise kullanım onayı almayı planlıyor.

-Selçuklu Üniversitesi ayrıca RNA tipi aşı çalışmalarının Faz-1’ini yürütüyor. Faz-3’e aralıkta, üretime Mayıs 2022 ve kullanım onayını ise Ekim 2022’de almayı hedefliyor.

-Ankara Üniversitesi, VVnr tipi aşı hayvan aşamasında, bu yıl Faz-3’e geçilmesi, üretime 2022 yılında, kullanıma ise 2023 yılında geçmeyi planlıyor.

-Acıbadem, LAV( canlı virüs aşısı) tipi aşı hayvan aşamasında, bu yıl ya da gelecek yıl Faz-3’e geçmeye planlarken, üretime 2022-2023’te kullanım onayı ise 2023-2024’te alması hedefleniyor.

-Hacettepe Üniversitesi, PS tipi aşı çalışmasına devam ederken, bu yıl Faz-3’e geçmeyi, üretime 2022-2023’te geçmeyi planlıyor.

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Bir kaç ay sonra tıpta yerimizi alacağız

  • Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nin aşı çalışmaları da olumlu sonuçlar vermeye başladı. Son durumla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Selahattin Çelebi “Deneyler sonucunda insan üzerindeki faz çalışmalarına geçilecek. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir aksaklık olmadan devam ediyor. Birkaç ay sonunda Atatürk Üniversitesine özel Kovid-19 aşısının tıpta yerini alacağı umudu çok güçlü şekilde oluştu” diye konuştu.
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