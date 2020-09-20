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TÜRKİYE

​Yerli aşıya insan gücü

Yerli aşıya insan gücü

Kovid-19’a karşı beklenen aşıda birçok ülke gibi mesai harcayan Türkiye, diğer tedavilerde yerli aşı üretiminin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere teknik kapasite ve insan gücünün artırılmasına yönelik çalışmalarını da hızlandırdı. Bu çerçevede, Türkiye’de kurulacak tesislerde aşı geliştirme, araştırma ve üretim basamaklarının her aşamasında görev yapabilecek personel yetiştirilmesi amacıyla şartları uyan kişilere teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, kendi aşısının üretilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu doğrultuda Türkiye’de kurulacak tesisler için 7 meslek grubunun yer aldığı bir aylık eğitimlerle aşının geliştirilmesinden araştırma ve üretimine katkı sağlayacak personel yetiştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyonlardan geçenler sözlü ve yazılı mülakata çağrılacak. Başarılı olanlar en geç bir hafta içerisinde eğitime başlayacak.

20 DALDA EĞİTİM VERİLECEK

Biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve tabiblerin yer alacağı eğitimde, ‘hayvan deneyimine hakim, hücre kültürü testlerini bilen, aşı ve aşı yan etkileri konusunda bilgisi olan, laboratuvar analizlerine ve kimyevi analiz süreçlerine hakim, fermentasyon’ gibi 20 konuda bilgi verilecek. Türkiye halen 22 merkezde Kovid-19 aşısını bulmak için 13 grupla çalışmasını devam ettiriyor.

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İşte aranan şartlar

-Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 2 yıl görev yapmak.

-Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak.

-Alınacak eğitim süre sonunda görevlendirilmesi durumunda bu hizmeti yapabilecek yaş ve konumda olmak.

-En az yazılı İngilizce metinleri anlayabilen, tercihen konuşabilen.

-Motivasyonu yüksek, öğrenmeye istekli.

-Analitik düşünebilen, temel proje aşamalarını planlayabilecek.

-Yarı zamanlı ve tam zamanlı görev alabilecek.

-Sunum ve rapor hazırlayabilecek.

-Aldığı eğitim hakkında gizlilik taahhütnamesi ile Kovid-19 taahhütnamesinin gereklerini yerine getirmek.

-Eğitimini sekteye uğratacak sağlık sorunu bulunmamak.

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