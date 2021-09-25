Mutasyona 1 haftada çare

Kovid-19’da ilk aşısı TÜRKOVAC’ı sonbaharda seri üretime almayı planlayan Türkiye, yerli VLP aşısında da Faz-3’e geçiyor. Yerli VLP aşısı, Kovid-19’un değişimi dikkate alınarak yenilikçi tasarlanıyor. Tüm dünyada koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları sürüyor. Türkiye, ileri bir teknolojiyle virüs benzeri parçacık aşısı olan VLP’yi geliştiriyor. Şu ana kadar Türkiye dışında 3 ülkede koronavirüse karşı VLP yöntemiyle aşı çalışması yürütülüyor.

KOMİTE ONAY VERDİ

Kovid-19’a karşı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geliştirilmesi devam eden yerli VLP aşısında Faz-2 çalışmaları başarıyla tamamlandı. 5 kişiden oluşan bağımsız veri izleme komitesi, verileri günlük izledi. Komite, bütün klinik, laboratuvar sonuçlarını inceledikten sonra VLP’ye Faz-3’e devam edebileceğinin onayını verdi. Sağlık Bakanlığına, önümüzdeki hafta VLP aşısının Faz-3 çalışmaları için başvuru yapılacağı öğrenildi. Türkiye’nin ilk yerli aşısı olan ve acil onay başvurusu için hazırlıklarına devam eden TÜRKOVAC’tan sonra yerli aşı VLP’de Faz-3’e geçecek.

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MUTASYONLARA KARŞI AKTİF

VLP aşısı, gelişebilecek her türlü mutasyona adapte edilebilecek. Varyantalara karşı dizayn edilebilme özelliğini taşıyan VLP aşısının yeni mutasyonlara karşı da etkili olacağı vurgulanıyor. VLP aşısı, 1 hafta içinde yeni mutasyonlara göre dizayn edilebilecek. Aşı hakkında bilgi veren kaynaklar, “Yerli VLP aşısı yeni varyantlara karşı hızla dizayn edilebilir, Delta varyantı dahil olmak üzere. Laboratuvarda çalışan akademisyenler yaklaşık bir iki hafta içerisinde dizayn edip ve kullanıma hazır hale getirebiliyor” dediler. VLP aşısının gönüllü havuzunda 5 bin civarında kişi yer alıyor. VLP son faz çalışmaları bin 500’ün üzerinde gönüllüye uygulanacak. Faz-3 ile de aşının etkinliği ölçülecek.

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YIL SONU YA DA YILBAŞINDA

VLP aşısının yurt dışındaki çalışmaları için de görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Faz-3 çalışmalarının da yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Aşı için ticari kullanım onayı alınacak ve en geç bu yılın sonu ya da 2022’nin başında kullanıma sokulacak.

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