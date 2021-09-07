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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

KPSS sınav sonuçları merakla bekleniyor. Sınava katılan öğrenciler KPSS 2021 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Memur olmak isteyen milyonlarca adayın katıldığı KPSS sınav sonuç tarihi belli oldu mu? KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
kpss

KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Memur olmak için KPSS’ye giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların açıklanacağı tarih bildirildi.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde KPSS sonuçları tarihi yayımlandı.

KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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