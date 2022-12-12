Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1587 personel alımı yapıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1587 personel alımı başvurusu, KPSS 2022/12 kapsamında gerçekleşecek. Ön Lisans ve lisans mezunu vatandaşlar, ilgili nitelik kodlarını da sağlamaları halinde tercih işlemlerini tamamlayarak bekleyişe geçti. Henüz başvurularını yapmayanlar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman sona eriyor, şartları neler? sorusunu sormakta. Peki çevre ve şehircilik bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklaanacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÖSYM üzerinden yayımladığı tercih kılavuzu ile Türkiye genelinde bünyesine 1587 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Büro personeli, mühendis, avukat, mimar gibi statülerde personel alımı yapacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilan edilen tarihe kadar tercihleri kabul edecek. İşte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1587 personel alımı başvurusu detayları...

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvuruları ne zaman bitecek?

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı için adaylar, tercihlerini 7-12 Aralık 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.İnternetten tercih gönderme işlemleri 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikler”i gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan program bilgisi mezun olunan program tablosundan kontrol edilmelidir.

Bir sözleşmeli pozisyon için aranan mezun olunan program koşulu, birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Bakanlık tarafından düzenlenen “Başvurma Genel ve Özel Şartları”nı mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarı ve şartları da göz önünde tutmanız gerekir

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TABLO-1. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar

TABLO-2. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar

Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Ön Lisans)

Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Lisans)

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımlarında başvurular 12 Aralık’ta tamamlanacak. Personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmedi.

KPSS Taban Puan Ataması Kaç Olacak?

Söz konusu KPSS 2022/12 Tercih kılavu için adaylardan 2022 yılında yapılan sınavdan Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden tercih alındı. Söz konusu tercihler için de taban puan olarak en düşük 65 Puan bekleniyor. Yinede kesin puanlar atama sonuçları açıklandığında belli olacaktır.

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