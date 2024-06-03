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LGS'de kaç tercih hakkı var? Kaç lise yazabilirim?

LGS tercih sayısı Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen sınava katılan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2024 LGS sınavı 2 Haziran'da gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre LGS tercihlerinin kısa bir süre içinde başlaması bekleniyor. LGS'de kaç tercih yapılıyor? Adaylar kaç lise yazabilir? İşte 2024 LGS tercihlerinde tercih sayısı...

13:03 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:46 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
LGS tercih hakkı
LGS tercih hakkı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulandı. 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımı ile gerçekleşen zorlu sınav sonrasında, LGS tercihlerinin başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. LGS'de kaç tercih yapılacak, kaç tercih hakkı vardır? İşte konuya ilişkin bilgiler...

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

LGS'DE TERCİH SIRASI ÖNEMLİ Mİ?

10'dan fazla seçeneği olan öğrenciler için yüzdeliğinin yarısından biraz daha yukarıdan (örneğin %5 ise %2'den) yazmak yararlı olacaktır. Alt sınır olarak ise 2 katı kadar (örneğin %5 ise %10) aşağı inilebilir. Ancak gitmek istemediği bir okulu listeye eklemek yerine daha yukarıda (örneğin %6-7'de) tercih bırakılıp, yerel yerleştirme listesine odaklanılabilir.



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