Şampiyonlar Liginde dev maç: Liverpool Real Madrid'i ağırlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Anfield’da oynanacak karşılaşmayı Romanyalı hakem Istvan Kovacs yönetecek. Liverpool ve Real Madrid daha önce 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Real Madrid 5 kez üstün gelirken Liverpool 3 kez galibiyete ulaştı. 1 maç iste beraberlikle sonuçlandı. Carlo Ancelotti’nin zorlu deplasmanda en büyük kozu golcü oyuncu Karim Benzema olacak. Liverpool’da ise gözler Muhammed Salah’ta olacak. Peki Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgileri.
10:45 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan dorukta. Bu akşam Liverpool ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Liverpool - Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma
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