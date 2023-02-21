Eintracht Frankfurt

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Anfield’da oynanacak karşılaşmayı Romanyalı hakem Istvan Kovacs yönetecek. Liverpool ve Real Madrid daha önce 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Real Madrid 5 kez üstün gelirken Liverpool 3 kez galibiyete ulaştı. 1 maç iste beraberlikle sonuçlandı. Carlo Ancelotti’nin zorlu deplasmanda en büyük kozu golcü oyuncu Karim Benzema olacak. Liverpool’da ise gözler Muhammed Salah’ta olacak. Peki Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgileri.