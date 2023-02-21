UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Frankfurt Napoli'yi konuk ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Eintracht Frankfurt evinde Napoli’yi konuk ediyor. Deutsche Bank Park stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Daha önce Frankfurt ve Napoli 1994’de UEFA Kupası 3. turunda 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların ikisinden de Frankfurt galip ayrıldı. Bu sezon oynadığı 23 maçın 20’sinden galibiyetle ayrılan Napoli zorlu deplasmandan en iyi sonucu alarak çeyrek final için avantaj sağlama peşinde olacak. Peki Eintracht Frankfurt - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgileri.
11:02 . 21/02/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Eintracht Frankfurt - Napoli
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Eintracht Frankfurt ve Napoli karşı karşıya geliyor. Maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
EİNTRACHT FRANKFURT - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Eintracht Frankfurt - Napoli maçı
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