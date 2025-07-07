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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Piyasanın gözü TCMB temmuz toplantı tarihinde

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Piyasanın gözü TCMB temmuz toplantı tarihinde

17:117/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı ne zaman?

Enflasyonla mücadeledeki kararlılığını sürdüren Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faiz kararı merak konusu. Geçtiğimiz ay faizleri sabit bırakma kararı alan TCMB'nin bu toplantıda nasıl bir yol izleyeceği piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Geçen ay faizler sabit bırakan Merkez Bankası'nın temmuz toplantı tarihi merak konusu. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, TCMB faizi indirecek mi beklenti ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Temmuz Perşembe günü toplanacak. TCMB faiz kararını saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.

Merkez Bankası faizi düşürecek mi, beklenti ne yönde?

Uzmanların beklentilerine göre, Merkez Bankası'nın temmuz ayında bir faiz indirimi yapması kuvvetle muhtemel. Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan indirilerek 43'lü seviyelere çekilmesi yönünde. Bazı bankaların beklentisi ise 350 baz puanlık bir indirim şeklinde ifade ediliyor.

Bugün gelen enlfasyon rakamı sonrası 400 ila 500 baz puana kadar daha büyük bir indirim yapma ihtimali de bulunuyor.



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