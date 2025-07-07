Geçen ay faizler sabit bırakan Merkez Bankası'nın temmuz toplantı tarihi merak konusu. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, TCMB faizi indirecek mi beklenti ne yönde?

Uzmanların beklentilerine göre, Merkez Bankası'nın temmuz ayında bir faiz indirimi yapması kuvvetle muhtemel. Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan indirilerek 43'lü seviyelere çekilmesi yönünde. Bazı bankaların beklentisi ise 350 baz puanlık bir indirim şeklinde ifade ediliyor.