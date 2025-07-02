Powell, Avrupa Merkez Bankası panelinde yaptığı konuşmada, "Tarifelerin boyutunu gördüğümüzde beklemeye geçtik ve esasen ABD için tüm enflasyon tahminleri tarifelerin bir sonucu olarak önemli ölçüde yükseldi" dedi. Fed Başkanı Powell, Fed'in faiz oranlarını ayarlayıp ayarlamayacağına karar verirken odaklandığı şeyin enflasyonu kontrol altında tutmak olduğunu söyledi. Fed, son veriler oldukça cesaret verici olsa da, merkez bankası gümrük tarifelerinin ekonomi üzerindeki etkileri netleşene kadar beklemede kalmaya devam ediyor.