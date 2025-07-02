Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle faizlerin düşürülemediğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in Eylül ayına kadar faiz oranlarını düşürebileceğine inandığını söyledi. Peki Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Temmuz ayında indirime gider mi, beklenti ne yönde?
Fed Başkanı Powell, Trump'ın açıkladığı ve uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerinden bahsederek, faiz indirimi faaliyetinin olmamasından bu tarifeleri sorumlu tuttu.
Powell, Avrupa Merkez Bankası panelinde yaptığı konuşmada, "Tarifelerin boyutunu gördüğümüzde beklemeye geçtik ve esasen ABD için tüm enflasyon tahminleri tarifelerin bir sonucu olarak önemli ölçüde yükseldi" dedi. Fed Başkanı Powell, Fed'in faiz oranlarını ayarlayıp ayarlamayacağına karar verirken odaklandığı şeyin enflasyonu kontrol altında tutmak olduğunu söyledi. Fed, son veriler oldukça cesaret verici olsa da, merkez bankası gümrük tarifelerinin ekonomi üzerindeki etkileri netleşene kadar beklemede kalmaya devam ediyor.
Fed faizi ne zaman düşürecek?
Küresel piyasalarda Fed'in faiz tarafında atacağı adım merakla bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in Eylül ayına kadar faiz oranlarını düşürebileceğine inandığını söyledi. Bessent, "Bence kriter, gümrük vergilerinin enflasyonist olmaması.
Eğer bu kriteri takip edeceklerse, bence bunu daha erken, ama kesinlikle Eylül ayına kadar yapabilirler" dedi. Bessent, "Kriterlerine katılmıyorum, ancak bu kriterleri takip ediyorsanız, elbette, neden sonbaharda olmasın?" diye konuştu.
ABD Merkez Bankasının (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ise, enflasyon baskılarının sınırlı kalması halinde Fed'in temmuz ayı toplantısından itibaren politika faizinin düşürülmesini desteklediğini bildirdi.
Fed faiz toplantısı ne zaman?
Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 22.00'de ilan edilecek.