MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2025: KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamuya memur alımında yeni dönem başlıyor! 2025 KPSS-1 tercih süreci, ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Temmuz ayında yapılacak. Kamu kurumlarında yer almak isteyen adaylar için kritik süreçte, tercih kılavuzu ve boş kadrolar ÖSYM’nin resmi internet sitesinden duyurulacak. Peki, KPSS-1 tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? Tüm detaylar ve gelişmeler haberimizde...