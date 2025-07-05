MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2025: KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi kapsamında, KPSS-1 tercih süreci Temmuz ayı itibarıyla başlayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara yerleştirme işlemleri, KPSS puanına göre merkezi olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden yapabilecek. Yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasının ardından tercih süreciyle ilgili detaylar da netlik kazanacak.
Kamuya memur alımında yeni dönem başlıyor! 2025 KPSS-1 tercih süreci, ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Temmuz ayında yapılacak. Kamu kurumlarında yer almak isteyen adaylar için kritik süreçte, tercih kılavuzu ve boş kadrolar ÖSYM’nin resmi internet sitesinden duyurulacak. Peki, KPSS-1 tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? Tüm detaylar ve gelişmeler haberimizde...
KPSS-1 YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın beklediği merkezi atama takvimi netleşti. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre, 2025 KPSS‑1 yerleştirme döneminde tercihler 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Bu süre zarfında adaylar, kamu kurumlarının açıkladığı kadro talepleri doğrultusunda ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercih listelerini e‑devlet şifreleriyle gönderebilecek
2025-2 yerleştirme döneminde ise kamu kurumları kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında iletecek, adaylar tercihlerini ise 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapacaktır.