Metrobüs fiyatları
İstanbul toplu taşıma ücretleri 2023, zam oranları belli oldu. UKOME toplantısının ardından metro, metrobüs, marmaray, tramvay, metro tam bilet ve öğrenci bileti geçiş ücretleri değişti. Bunun yanı sıra minibüs ve taksi ücretleri de zamlandı. Aylık abonman ücretleri ve güncel toplu ulaşım fiyatları merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. İETT araçlarına yapılacak zamlar 11 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak. Öğrenci aylık abonman 212 liraya, tam abonman ücreti ise 1177 liraya yükseldi. 2022 yılının Aralık ayında son olarak İETT ücreti tam bilet fiyatı 9,90 TL olmuştu. Peki İstanbul toplu taşıma ne kadar oldu, kaç TL zamlandı?
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi.
Toplu ulaşım ücretleri zamla birlikte tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs tam bilet ücreti 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine Zam yapıldı. Sarı renkli ticari taksilerde indi-bindi ücretine yüzde 75 zam geldi ve 70 liraya yükseldi.
Sarı taksilerde açılış 19,17 lira, kilometre başına 12,89 lira oldu.
Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu. VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.