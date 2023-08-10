İstanbul toplu taşıma ücretleri 2023, zam oranları belli oldu. UKOME toplantısının ardından metro, metrobüs, marmaray, tramvay, metro tam bilet ve öğrenci bileti geçiş ücretleri değişti. Bunun yanı sıra minibüs ve taksi ücretleri de zamlandı. Aylık abonman ücretleri ve güncel toplu ulaşım fiyatları merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. İETT araçlarına yapılacak zamlar 11 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak. Öğrenci aylık abonman 212 liraya, tam abonman ücreti ise 1177 liraya yükseldi. 2022 yılının Aralık ayında son olarak İETT ücreti tam bilet fiyatı 9,90 TL olmuştu. Peki İstanbul toplu taşıma ne kadar oldu, kaç TL zamlandı?