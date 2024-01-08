İstanbul toplu taşıma ücretleri 2024, zam oranları belli oldu. UKOME toplantısının ardından metro, metrobüs, marmaray, tramvay, metro tam bilet ve öğrenci bileti geçiş ücretleri değişti. Bunun yanı sıra minibüs ve taksi ücretleri de zamlandı. Aylık abonman ücretleri ve güncel toplu ulaşım fiyatları merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 1300 liradan 1665 liraya yükseldi. Okul servis ücreti zammının, ikinci yarı yıldan itibaren geçerli olacağı bildirildi. Peki metrobüs ücreti ne kadar oldu? En kısa mesafe metrobüs kaç TL?