İstanbul toplu taşıma ücretleri 2024, zam oranları belli oldu. UKOME toplantısının ardından metro, metrobüs, marmaray, tramvay, metro tam bilet ve öğrenci bileti geçiş ücretleri değişti. Bunun yanı sıra minibüs ve taksi ücretleri de zamlandı. Aylık abonman ücretleri ve güncel toplu ulaşım fiyatları merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 1300 liradan 1665 liraya yükseldi. Okul servis ücreti zammının, ikinci yarı yıldan itibaren geçerli olacağı bildirildi. Peki metrobüs ücreti ne kadar oldu? En kısa mesafe metrobüs kaç TL?
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELDİ?
UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine ise yüzde 28,09 zam teklifi görüşüldü.
METROBÜS ÜCRETLERİ 2024
İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09 zam uygulanırken, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Yeni zamlı tarifeye göre; metrobüs tam bilet 26,25 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 14,40 lira oldu. Tam elektronik bilet 15 TL'den 18.07 TL'ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu. Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye çıktı. Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1177 TL'den 1388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.