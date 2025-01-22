Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bolu'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Milli yasın ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli yas resmi tatil mi ve milli yas ilan edildiğinde ne olur araştırılıyor. Peki, Milli yas nedir, ne anlama gelir? Milli yas ilan edilince ne olur, hangi durumlarda ulusal yas ilan edilir?

MİLLİ YAS NE DEMEK?

Ulusal yas ve milli yas, bir ülkenin halkının büyük bir bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemleri olarak gerçekleştirilen bir gündür.

MİLLİ YAS NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

MİLLİ YAS RESMİ TATİL Mİ?

Yapılan açıklama sonrası 22 Ocak Çarşamba günü milli yas ilan edilmesiyle beraber resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Mili yas ya da ulusal yaslar resmi tatil niteliği taşımaz.

MİLLİ YASTA BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

Milli yaslarda bayrakların yarıya indirilmesi geleneği eski deniz savaş tarihine kadar uzanır. Savaş sonrası yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asardı. Yenilen gemi bunu yapabilmek için kendi bayrağını yarıya çekerek, üstte yer bırakmak zorundaydı. Hangi ulustan olursa olsun denizde birbirinin yanından geçen gemilerin, geçiş süresince bayraklarını yarıya indirme geleneği, bir saygı ifadesi olarak günümüzde de devam etmektedir.

10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm günü olduğunda ülkemizde bayraklar yarıya indirilir. Ayrıca ülkede meydana gelen önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazeci ya da yıl dönümleri sebebiyle hükümetler tarafından ilan edilen ulusal yas aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrası da ilan edilebilir.







